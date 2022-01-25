برشلونة: أنسو فاتي سيخضع لعلاج "تحفظي" ولن يلجأ للجراحة

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن لاعبه الشاب أنسو فاتي لن يخضع لجراحة بعدما تفاقمت إصابة قديمة في ساقه، وأكد أنه سيلجأ إلى علاج ”تحفظي“ في رحلة التعافي.

وأصيب اللاعب، البالغ عمره 19 عاما، خلال خسارة برشلونة 3-2 أمام أتليتك بيلباو بعد وقت إضافي، في كأس ملك إسبانيا يوم 20 يناير كانون الثاني، في ظهوره الثاني مع الفريق بعد عودته من غياب لشهرين.

وقال برشلونة في بيان: ”أنسو فاتي لاعب الفريق الأول سيسير على علاج تحفظي للتعافي من الإصابة في عضلات الفخذ اليسرى الخلفية“.

[INJURY UPDATE] The first team player Ansu Fati will follow a conservative recovery plan for the injury to the proximal tendon in his left hamstring. His recovery will dictate his return. pic.twitter.com/wd6FjV88qn — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 25, 2022

وخضع فاتي لأربع جراحات لعلاج إصابة في ركبته اليسرى تعرض لها في نوفمبر تشرين الثاني 2020.

وشارك الدولي الإسباني بديلًا في الشوط الثاني من مباراة الخميس الماضي، في دور الستة عشر لكأس الملك، حيث كان يحاول العودة للمباريات بعد غيابه لمدة شهرين، لكنه بكى بعد تعرضه لإصابة جديدة، واضطر لمغادرة الملعب.

وصعد فاتي، الذي ورث القميص رقم 10 من ليونيل ميسي، عقب رحيل الهداف الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان، من قطاع الناشئين بالنادي الكتالوني، لكنه تعرض للكثير من الإصابات، وخضع لأربع جراحات لعلاج إصابة في ركبته اليسرى تعرض لها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وتألق ”فاتي“ مع برشلونة وعمره 16 عامًا، عندما دخل تاريخ دوري الدرجة الأولى الإسباني بعدما أصبح ثاني أصغر لاعب يشارك في البطولة.

وفرض نفسه سريعًا كواحد من أبرز المواهب الشابة في العالم، وأصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في دوري أبطال أوروبا ومع منتخب إسبانيا أيضًا.