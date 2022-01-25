رياضة

برشلونة: أنسو فاتي سيخضع لعلاج "تحفظي" ولن يلجأ للجراحة
تاريخ النشر: 25 يناير 2022 15:17 GMT
تاريخ التحديث: 25 يناير 2022 16:30 GMT

برشلونة: أنسو فاتي سيخضع لعلاج "تحفظي" ولن يلجأ للجراحة

خضع فاتي لأربع جراحات لعلاج إصابة في ركبته اليسرى تعرض لها في نوفمبر تشرين الثاني 2020.

+A -A

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن لاعبه الشاب أنسو فاتي لن يخضع لجراحة بعدما تفاقمت إصابة قديمة في ساقه، وأكد أنه سيلجأ إلى علاج ”تحفظي“ في رحلة التعافي.

وأصيب اللاعب، البالغ عمره 19 عاما، خلال خسارة برشلونة 3-2 أمام أتليتك بيلباو بعد وقت إضافي، في كأس ملك إسبانيا يوم 20 يناير كانون الثاني، في ظهوره الثاني مع الفريق بعد عودته من غياب لشهرين.

وقال برشلونة في بيان: ”أنسو فاتي لاعب الفريق الأول سيسير على علاج تحفظي للتعافي من الإصابة في عضلات الفخذ اليسرى الخلفية“.

وخضع فاتي لأربع جراحات لعلاج إصابة في ركبته اليسرى تعرض لها في نوفمبر تشرين الثاني 2020.

وشارك الدولي الإسباني بديلًا في الشوط الثاني من مباراة الخميس الماضي، في دور الستة عشر لكأس الملك، حيث كان يحاول العودة للمباريات بعد غيابه لمدة شهرين، لكنه بكى بعد تعرضه لإصابة جديدة، واضطر لمغادرة الملعب.

وصعد فاتي، الذي ورث القميص رقم 10 من ليونيل ميسي، عقب رحيل الهداف الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان، من قطاع الناشئين بالنادي الكتالوني، لكنه تعرض للكثير من الإصابات، وخضع لأربع جراحات لعلاج إصابة في ركبته اليسرى تعرض لها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وتألق ”فاتي“ مع برشلونة وعمره 16 عامًا، عندما دخل تاريخ دوري الدرجة الأولى الإسباني بعدما أصبح ثاني أصغر لاعب يشارك في البطولة.

وفرض نفسه سريعًا كواحد من أبرز المواهب الشابة في العالم، وأصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في دوري أبطال أوروبا ومع منتخب إسبانيا أيضًا.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play