برشلونة: أنسو فاتي سيخضع لعلاج "تحفظي" ولن يلجأ للجراحة

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن لاعبه الشاب أنسو فاتي لن يخضع لجراحة بعدما تفاقمت إصابة قديمة في ساقه، وأكد أنه سيلجأ إلى علاج ”تحفظي“ في رحلة التعافي.

وأصيب اللاعب، البالغ عمره 19 عاما، خلال خسارة برشلونة 3-2 أمام أتليتك بيلباو بعد وقت إضافي، في كأس ملك إسبانيا يوم 20 يناير كانون الثاني، في ظهوره الثاني مع الفريق بعد عودته من غياب لشهرين.

وقال برشلونة في بيان: ”أنسو فاتي لاعب الفريق الأول سيسير على علاج تحفظي للتعافي من الإصابة في عضلات الفخذ اليسرى الخلفية“.

The first team player Ansu Fati will follow a conservative recovery plan for the injury to the proximal tendon in his left hamstring. His recovery will dictate his return. pic.twitter.com/wd6FjV88qn

