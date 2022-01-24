سبورت: اجتماع جديد بين برشلونة ووكيل عثمان ديمبلي

قالت وسائل إعلام إسبانية إن اجتماعا جديدا سيعقد بين برشلونة ولاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي.

وينتهي عقد ديمبلي، البالغ من العمر 24 عاما، مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد، وقال برشلونة إنه قرر بيع اللاعب في يناير حال رفضه الموافقة على البقاء.

وقالت صحيفة ”سبورت“ إنه من المتوقع أن يعقد اجتماع بين برشلونة وسيسوكو وكيل ديمبلي، اليوم الإثنين أو غدا الثلاثاء، وأوضحت أن الاجتماع قد يكون متوترا.

ويقول الطرفان إنهما يريدان الاتفاق، لكن المواقف لا تزال متباعدة للغاية بينهما.

ومن وجهة نظر اللاعب والفريق المرافق له، فإنهم يعتبرون أنه لم يغلق المفاوضات، لكن برشلونة هو الذي قرر إنهاء القضية، وهم متفاجئون بالدور الذي اتخذه المدرب تشافي هيرنانديز في الأيام الأخيرة، وفقا لما ذكرته ”سبورت“.

وعلى الرغم من كل شيء، يؤكد ديمبلي ووكيله أن رغبتهما هي مواصلة التفاوض، وأكدا أن نية ديمبلي هي التجديد لبرشلونة.

Really hope Barcelona won't sell or trade Ousmane Dembélé. We need more of this at Barça 🔥🔥 [📹@LaLiga] pic.twitter.com/n3nP3eN8JJ — Alex Truica (@AlexTruica) July 17, 2019

وبرشلونة من جهته يصر أيضًا على أنه يحافظ على رغبته في تمديد عقد ديمبلي، وأن عرضه لا يزال مطروحًا على اللاعب وممثله للتوقيع على عقد جديد.

https://twitter.com/EremSports/status/1484206863214276614​

وظهر الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، مجددًا في المدينة الرياضية للنادي الكتالوني، اليوم الإثنين، بعد ساعات من فوز برشلونة 1/0 على ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني، وهي المباراة التي لم تشهد استدعاء ديمبلي لقائمة النادي الكتالوني.

وقال برشلونة، أمس الأحد، في بيان، إن ديمبلي غاب عن القائمة؛ لأنه شعر بوعكة في المعدة.

ونشر برنامج ”الشرينغيتو“ مقطع فيديو لديمبلي، أثناء دخول المدينة الرياضية لبرشلونة.

وخرج ديمبلي ببيان ناري قبل أيام عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“ قال فيه: ”لست أنا من ينصاع للابتزاز، ولن أسمح بالحديث السيئ عن موكلي الذي أثق به جدًا، وسأترك مفاوضات التجديد لوكيل أعمالي، وسأركز على شغفي بلعب كرة القدم“.

وأضاف: ”منذ 4 سنوات وأنا أسمع الكثير من الأمور عني، وأنا شخص لديه أخطاء ولست مثاليًا، تعرضت لإصابات، ولفيروس كورونا، لكنني لم أرفض يومًا الانصياع لتعليمات المدرب أو الانضباط؛ لأن كرة القدم شغفي“.

وتابع ديمبلي: ”منذ 4 سنوات وأنا أسمع الناس تتحدث عني وأسكت، وكان ذلك خطأ وسيتوقف اليوم.. حان وقت الرد، وسأرد بكل شفافية دون الانصياع لأي ابتزاز“.

وأتم: ”بعد كورونا، ودون أي حصة تدريبية، المدرب طلبني ولبّيت النداء دون أي تردد، وقدمت كل ما أملك لأن كرة القدم شغفي.. وأنا أكثر الناس معرفة بحظي الرائع لأكون محترفًا بهذه المهنة، وأقدر ذلك“.

وواصل: ”رسالتي اليوم واضحة.. منع أي شخص من الحديث عني أو عن وكيل أعمالي.. أنا ما زلت مرتبطًا بعقد مع النادي، وتحت طلب مدربي، وجاهز لمساعدة زملائي الذين قدمت لهم دائمًا كل شيء، وهذا لن يتغير الآن“.

وختم ديمبلي: ”أنا لست رجلًا ظالمًا.. أنا رجل لا ينصاع للابتزاز.. ملعبي هو كرة القدم، وملعب وكيل أعمالي هو المفاوضات.. أريد الاستمتاع مع زملائي ولعب كرة القدم، والتركيز الأكبر على الفوز“.