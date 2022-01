سبورت: اجتماع جديد بين برشلونة ووكيل عثمان ديمبلي

قالت وسائل إعلام إسبانية إن اجتماعا جديدا سيعقد بين برشلونة ولاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي.

وينتهي عقد ديمبلي، البالغ من العمر 24 عاما، مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد، وقال برشلونة إنه قرر بيع اللاعب في يناير حال رفضه الموافقة على البقاء.

وقالت صحيفة ”سبورت“ إنه من المتوقع أن يعقد اجتماع بين برشلونة وسيسوكو وكيل ديمبلي، اليوم الإثنين أو غدا الثلاثاء، وأوضحت أن الاجتماع قد يكون متوترا.

ويقول الطرفان إنهما يريدان الاتفاق، لكن المواقف لا تزال متباعدة للغاية بينهما.

ومن وجهة نظر اللاعب والفريق المرافق له، فإنهم يعتبرون أنه لم يغلق المفاوضات، لكن برشلونة هو الذي قرر إنهاء القضية، وهم متفاجئون بالدور الذي اتخذه المدرب تشافي هيرنانديز في الأيام الأخيرة، وفقا لما ذكرته ”سبورت“.

وعلى الرغم من كل شيء، يؤكد ديمبلي ووكيله أن رغبتهما هي مواصلة التفاوض، وأكدا أن نية ديمبلي هي التجديد لبرشلونة.

