ترتيب الدوري الفرنسي: سيرجيو راموس يهز الشباك في تفوق باريس سان جيرمان على ستاد رانس (فيديو)

واصل باريس سان جيرمان طريقه نحو استعادة لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعدما ألهمه ماركو فيراتي للفوز 4-صفر على ضيفه ستاد رانس اليوم الأحد في أول مشاركة لليونيل ميسي مع الفريق في العام الجديد.

وجد سان جيرمان بعض الصعوبات قبل أن يتمكن من فك شيفرة دفاع ريمس بهدف أحرزه الإيطالي ماركو فيراتي في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وبسط سان جيرمان سيطرته في الشوط الثاني ونجح في إضافة هدف ثان عند الدقيقة 62، حمل توقيع المدافع الإسباني سيرجيو راموس، الذي افتتح باكورة أهدافه مع الفريق الباريسي بعد الانضمام إليه الصيف الفائت قادما من ريال مدريد.

أول أهداف سيرجيو راموس مع باريس سان جيرمان #باريس_سان_جيرمان_ريمس pic.twitter.com/cNz6a7wTWg — إرم سبورت (@EremSports) January 23, 2022

وتواصل بعدها الانهيار الدفاعي لفريق ريمس لتتلقى شباكه هدفا ثالثا جاء في الدقيقة 67 بكرة عكسية حولها المدافع ووت فايس بالخطأ في مرماه، قبل أن يختتم دانيلو بيريرا النتيجة بهدف رابع سجله مع حلول الدقيقة 75.

وبات في رصيد باريس سان جيرمان 53 نقطة أكد بها تربعه على قمة الترتيب، بينما تجمد رصيد ريمس عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويتفوق فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو بفارق 11 نقطة عن نيس، الذي تغلب 2-صفر على ميتز في وقت سابق من اليوم، و13 نقطة عن أولمبيك مرسيليا الذي يملك مباراة مؤجلة.

وبقي رانس، الذي بدأ المباراة بقوة قبل انهياره، في المركز 14 وله 24 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الفرنسي: