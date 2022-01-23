ماركا: كريم بنزيما قد لا يشارك بمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية القريبة من ريال مدريد إن الشكوك تحوم حول مشاركة الفرنسي كريم بنزيما أمام باريس سان جيرمان في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، الشهر المقبل، بعد استبداله في التعادل 2-2 مع إلتشي في الليغا، يوم الأحد.

وطلب بنزيما البالغ من العمر 34 عامًا التغيير في الدقيقة 58 مع تقدم إلتشي بهدف نظيف، وشارك بدلًا منه الصربي لوكا يوفيتش، ويبدو أن الدولي الفرنسي يعاني من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية في ساقه اليسرى، حيث أمسك بهذه العضلة خلال مغادرته الملعب.

وأضافت الصحيفة أن بنزيما طلب استبداله ولم يكن على ما يرام، حتى أن زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي راقب الوضع، أشار إلى المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي بضرورة تبديل بنزيما ليسرع بالدفع بيوفيتش.

قد لا يشارك أمام سان جيرمان

وغاب بنزيما عن مباراة الكأس الأخيرة أمام المنافس ذاته، عندما تعثر في الفريق الملكي في البداية قبل أن ينتفض ليحول تأخره في الوقت الإضافي، ويفوز بعشرة لاعبين 2-1، يوم الخميس الماضي، ويتأهل لدور الثمانية من بطولة الكأس.

ورغم أنه لم يخضع بعد إلى أي فحوصات، والتي ستُجرى، بين الإثنين والثلاثاء ، إلا أن كل شيء يشير إلى أن بنزيما سيغيب بالتأكيد عن مباراة دور الثمانية في كأس الملك أمام أتليتيك بيلباو، في الثالث من فبراير/شباط المقبل، ومن الأفضل له عدم مشاركته في الزيارة إلى غرناطة بالليغا في السادس من الشهر المقبل ثم الرحلة إلى فياريال، في 13 فبراير/شباط، التي تأتي قبل يومين فقط من السفر إلى باريس في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال.

وأهدر بنزيما ركلة جزاء في الشوط الأول من مباراة إلتشي ولا تزال النتيجة التعادل دون أهداف قبل أن يتم استبداله والفريق متأخر بهدف نظيف، لكن لوكا مودريتش سجل من ركلة جزاء قبل أن يدرك إيدر ميليتاو التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وعاد ريال مدريد من السعودية متوجًا بكأس السوبر الإسبانية عقب تغلبه 2-صفر على أتليتيك بيلباو في النهائي، يوم الأحد الماضي، كما هزم غريمه برشلونة في الدور قبل النهائي.