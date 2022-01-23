ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يعود بتعادل ثمين مع إلتشي

نجح ريال مدريد في تجنب الخسارة بعدما عاد بتعادل ثمين مع ضيفه إلتشي، اليوم الأحد في الجولة الـ22 من الليغا على ملعب سانتياغو برنابيو.

ومنح الحكم ريال مدريد ركلة جزاء سددها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في الدقيقة 33 لكن تسديدته اصطدمت بالعارضة قبل أن تخرج إلى ضربة مرمى.

ونجح إلتشي في افتتاح التسجيل بهدف وقعه لوكاس بويي في الدقيقة 42 من ضربة رأسية مستغلا كرة عرضية لعبها فيديل شافيز.

وعزز بيري ميلا تقدم فريقه إلتشي بعدما سجل هدفا ثانيا للضيوف في الدقيقة 76 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثانية لريال مدريد وسددها بنجاح الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة 82.

وأدرك المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو التعادل لريال مدريد في الدقيقة 90+2 من ضربة رأسية بعد كرة عرضية لعبها فينيسيوس جونيور.

وسيغيب المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن مباراة ريال مدريد أمام غرناطة في الليغا لتراكم البطاقات.

وفشل إلتشي في الثأر من ريال مدريد الذي فاز عليه 2/1 يوم الخميس الماضي في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، علما أن الفريق رفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الليغا.

وتعادل ريال مدريد للمرة الخامسة في حين خسر مرتين وحقق الفوز 15 مرة ليرفع التعادل رصيد الميرنغي إلى 50 نقطة من 22 مباراة.

وظل ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الليغا لكنه يتقدم بـ4 نقاط فقط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، في حين يحتل ريال بيتيس المركز الثالث وحصد 40 نقطة.

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات أن ركلة الجزاء التي أضاعها بنزيما هي الأولى التي يهدرها المهاجم الفرنسي مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، بعد 13 ضربة جزاء ناجحة.

وذكرت الشبكة ذاتها أن إدغار باديا حارس مرمى إلتشي تصدى لـ6 كرات في الشوط الأول أمام ريال مدريد، دون أن تتلقى شباكه أي هدف، أكثر من أي حارس آخر هذا الموسم في الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مع أتلتيك بلباو يوم الخميس 3 فبراير في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، قبل أن يواجه غرناطة وفياريال في الليغا ثم باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.