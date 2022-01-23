سبورت: برشلونة يدرس إبرام صفقة تبادلية تشمل تير شتيغن ودوناروما

قالت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد إن برشلونة يدرس إبرام صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
ووفقا لصحيفة ”سبورت“ فإن برشلونة يدرس الحصول على خدمات الحارس الإيطالي جیانلویجي دوناروما من باريس سان جيرمان، مقابل الحارس الألماني مارك آندري تير شتيغن.
إحدى أجمل تصديات تير شتيغن حامي عرين الكاتالوني 👊
عيد ميلاد سعيد 🎂 @mterstegen1 #beINUCL pic.twitter.com/S7moOgPxgx
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2020
وأضافت الصحيفة أن دوناروما ليس الحارس الأساسي بشكل مستمر في باريس سان جيرمان، وقد أظهر بالفعل استياءه علنًا ولهذا يفكر برشلونة في استغلال هذا الأمر.
ولا يزال برشلونة يخطط لتشكيلة الموسم المقبل بعد التعاقد مع المهاجم الإسباني فيران توريس في السوق الشتوي من مانشستر سيتي وقالت ”سبورت“ فإن برشلونة يريد تجهيز تشكيلة شابة.
وقالت الصحيفة إن الصفقة التبادلية تناسب كلا الحارسين، فرغم أن تير شتيغن الحارس الأول في برشلونة ومستواه ما زال مميزا إلا أن مستواه تراجع بعد إصابة الركبة التي خضع على إثرها لعملية جراحية الصيف الماضي.
مع تقدم شتيغن .. العارضة تحرم برشلونة من التعادل في الوقت القاتل !#برشلونة #ريال_مدريد_برشلونه #ريال_مدريد
— إرم سبورت (@EremSports) April 10, 2021
من جهته وصل دوناروما إلى باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده مع ميلان في يونيو الماضي، وبعد فوزه ببطولة أمم أوروبا مع منتخب إيطاليا، في البطولة التي حصل فيها على جائزة أفضل لاعب، فإنه غير راض عن واقعه ”المحزن“ في باريس حيث يتبادل المركز الأساسي مع زميله الكوستاريكي كيلور نافاس.
ولقد تسبب هذا الموقف بالفعل في إظهار دوناروما خلافه علنًا، وقد يؤدي ذلك إلى خروجه من باريس سان جيرمان في الصيف المقبل إذا لم تتغير الأمور بحسب ”سبورت“.
وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة حريص على التعاقد مع دوناروما الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، بهدف ضمان حارس مرمى قوي على مدار سنوات طويلة في ملعب كامب نو.
انسيني في حاجة للمساعدة ليتمكن من مصافحة دوناروما 😆#اسبانيا_ايطِاليا #ايطاليا_اسبانيا #إيطاليا #ITA #يورو2020
pic.twitter.com/P3aOCKJ3tp
— إرم سبورت (@EremSports) July 6, 2021
ويرتبط دوناروما بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2026 وقد شارك مع الفريق الموسم الحالي في 13 مباراة بواقع 1170 دقيقة، تلقى فيها 9 أهداف وحافظ على نظافة الشباك 6 مرات.
في المقابل فإن تير شتيغن الذي سيتم 30 عاما في أبريل الماضي فيمتد عقده مع برشلونة حتى يونيو 2025 وقد شارك الموسم الحالي في 26 مباراة بواقع 2400 دقيقة تلقى فيها 35 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 7 مرات.
وانتقل تير شتيغن من بروسيا مونشنغلادباخ لبرشلونة في يوليو 2014 مقابل 12 مليون يورو.