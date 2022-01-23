مع عودته لتشكيلة ريال مدريد.. كريم بنزيما يستهدف تحطيم رقم دي ستيفانو

كشفت صحيفة ”آس“ الإسبانية، أن الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، على بعد 6 أهداف من تحطيم رقم أسطورة الميرنغي ألفريدو دي ستيفانو.

ويعود بنزيما للمشاركة مع ريال مدريد، خلال مباراة اليوم ضد إلتشي، ضمن لقاءات الجولة 22 للدوري الإسباني، بعد أن حصل على راحة في مباراة إلتشي الماضية بكأس إسبانيا.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن بنزيما لديه في جعبته حاليًا 303 أهداف مع ريال مدريد، وتفصله 6 أهداف فقط عن تحطيم رقم دي ستيفانو (308 أهداف)، ليصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ الميرنغي.

كما أن النجم الفرنسي أمامه بمباراة اليوم، سبع مباريات على الأقل للتغلب على الأرجنتيني من أصل إسباني دي ستيفانو قبل نهاية ذلك الشهر، كما أن خصم الليلة يعد الضحية المفضلة لكريم بنزيما، والذي سجل 18 هدفا ضده.

Benzema, a la caza de Di Stéfano https://t.co/POUf1VbNJw a través de @diarioas — Cincuenton + 1 (@kikodoctor) January 23, 2022

ويتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو (450 هدفًا)، يليه الإسباني راؤول غونزاليس (323 هدفًا)، وهو رقم يسهل لبنزيما تحطيمه أيضًا.

وسجل بنزيما 24 هدفًا في 27 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم حتى الآن، بمتوسط 0.88 هدف في المباراة الواحدة.

وكان ريال مدريد حقق الفوز في المباراة الماضية أمام إلتشي 2-1، وذلك ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد سيستقبل إلتشي اليوم على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، وتأتي المباراة ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين لليغا.

وشهدت مباراة الذهاب في الدور الأول للمسابقة، فوز ريال مدريد على إلتشي بهدفين لهدف.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 49 نقطة، ويحتل إلتشي المركز 15 برصيد 22 نقطة في جدول الترتيب.