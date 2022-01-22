تشافي: أنسو فاتي "مصدوم" من تعرضه لإصابة جديدة وقد يخضع لجراحة

قال تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، اليوم السبت، إن المهاجم أنسو فاتي يشعر بالصدمة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الخسارة 3-2 أمام أتليتيك بلباو في دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، والنادي سيقرر قريبًا، ما إذا كان بحاجة للخضوع لجراحة.

وشارك الدولي الإسباني، البالغ من العمر 19 عامًا، بديلًا في الشوط الثاني من مباراة، الخميس الماضي، في دور الستة عشر لكأس الملك، حيث كان يحاول العودة للمباريات بعد غيابه لمدة شهرين لكنه بكى بعد تعرضه لإصابة جديدة، واضطر لمغادرة الملعب.

وقال ”تشافي“ في مؤتمر صحفي قبل زيارة ألافيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني، غدًا الأحد: ”أنسو فاتي تأثر للغاية بالإصابة، إنه موقف صعب، اجتمعنا مع عائلته بسبب هذه الانتكاسة الجديدة، ونريد تعافيه ذهنيًا، ومنحه الحب لأنها لحظة صعبة، ونحن بحاجة له، لقد أثر ذلك علينا جميعًا رغم أنه الأكثر تأثرًا بالطبع، ونريده ألا يتعرض للإصابة مرة أخرى أبدًا“.

ويواجه ”فاتي“ فترة طويلة أخرى من الغياب عن الملاعب بعدما كشفت الفحوص التي خضع لها، أمس الجمعة، عن تفاقم إصابة قديمة في ساقه.

وأضاف تشافي موضحًا أن خضوعه لجراحة جديدة يمكن أن يكون بديلًا مطروحًا: ”مثل هذه المواقف لا يمكن السيطرة عليها، وسنضع خطة للتعافي، وسنقرر، يوم الإثنين المقبل، ما سيتم عمله مع أنسو فاتي“.

قد يغيب 3 أشهر.. برشلونة يوصي أنسو فاتي بالخضوع لعملية جراحية https://t.co/kpWqr6wzEp pic.twitter.com/KWAdGBf9xm — إرم سبورت (@EremSports) January 22, 2022

وصعد فاتي، الذي ورث القميص رقم 10 من ليونيل ميسي عقب رحيل الهداف الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان، من قطاع الناشئين بالنادي الكتالوني لكنه تعرض للكثير من الإصابات، وخضع لأربع جراحات لعلاج إصابة في ركبته اليسرى تعرض لها، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وتألق ”فاتي“ مع برشلونة وعمره 16 عامًا عندما دخل تاريخ دوري الدرجة الأولى الإسباني بعدما أصبح ثاني أصغر لاعب يشارك في البطولة.

وفرض نفسه سريعًا كواحد من أبرز المواهب الشابة في العالم، وأصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في دوري أبطال أوروبا ومع منتخب إسبانيا أيضًا.

وخسر برشلونة أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ثم ودع من دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا بالخسارة 2/3 أمام أتلتيك بلباو.

ويحتل برشلونة المركز السادس في ترتيب الدوري الإسباني، ويملك 32 نقطة من 20 مباراة.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة، غدًا الأحد، مع ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، قبل أن يلاقي أتلتيكو مدريد وإسبانيول في الليغا، ثم نابولي في الدوري الأوروبي.