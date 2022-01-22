قد يغيب 3 أشهر.. برشلونة يوصي أنسو فاتي بالخضوع لعملية جراحية

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن إدارة برشلونة أوصت اللاعب الشاب أنسو فاتي بالخضوع لعملية جراحية بعد تجدد إصابته.

وتعرض فاتي للإصابة خلال مباراة برشلونة مع أتلتيك بلباو يوم الخميس في كأس ملك إسبانيا، وشارك في الدقيقة 60 من اللقاء بديلا لفيران جوتجلا، لكنه لم يستمر على أرضية الملعب سوى 35 دقيقة ليغادره مصابا وباكيا نحو غرفة الملابس ويدخل مكانه سيرجينو ديست.

برشلونة يوضح حقيقة إصابة أنسو فاتي دون الكشف عن مدة غيابه https://t.co/omgslMp8Pd pic.twitter.com/CHUwh217w1 — إرم سبورت (@EremSports) January 21, 2022

وأعلن برشلونة إصابة فاتي في عضلات الفخذ الخلفية لساقه اليسرى، ولم يحدد النادي مدة غياب اللاعب، وكشف أن العلاج الذي سيتم اتباعه سيتقرر في الأيام المقبلة.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن برشلونة أوصى فاتي بإجراء عملية جراحية، وإنه أبلغ اللاعب وأسرته بوجهة نظره وفي غضون أيام قليلة سيتقرر ما إذا كانت هناك عملية أم لا.

وأضافت الصحيفة أن الهدف هو عدم تأخير الانتظار لفترة طويلة والعمل على الفور لتجنب المزيد من التعقيدات، وأوضحت إلى أنه بمجرد انتهاء مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو وبعد الفحص الأولي كان فاتي يعلم بالفعل أن الوقت الذي سيغيب فيه عن الملعب سيكون طويلاً.

وأفادت ”موندو ديبورتيفو“ أن فاتي أُخبر أنه سيمضي ما بين 8 إلى 12 أسبوعًا دون أن يلعب على الأقل.

وبعد أكثر من شهرين من الغياب بسبب إصابة عضلية أخرى، عاد أنسو فاتي للظهور قبل أيام قليلة في كأس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد حيث سجل هدفا في خسارة برشلونة 2/3.

وخسر برشلونة أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ثم ودع من دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا بالخسارة 2/3 أمام أتلتيك بلباو.

ويحتل برشلونة المركز السادس في ترتيب الدوري الإسباني ويملك 32 نقطة من 20 مباراة.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة غدا الأحد مع ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، قبل أن يلاقي أتلتيكو مدريد وإسبانيول في الليغا، ثم نابولي في الدوري الأوروبي.

تشيلسي يريد ديمبلي

في سياق متصل قالت صحيفة ”سبورت“ إن تشيلسي يجهز عرضًا بقيمة 4 ملايين يورو فقط للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسي سيتقدم بهذه الخطة على الأندية الأخرى التي كانت تنتظر التوقيع مع ديمبلي مجانًا الصيف المقبل، وأشارت إلى أن برشلونة سيرحب للغاية بعرض تشيلسي، رغم أنه يبلغ 4 ملايين يورو فقط.