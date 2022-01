برشلونة يوضح حقيقة إصابة أنسو فاتي دون الكشف عن مدة غيابه

أعلن برشلونة إصابة أنسو فاتي في عضلات الفخذ الخلفية لساقه اليسرى وذلك خلال مشاركته في الخسارة أمام أتليتيك بيلباو في دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا، يوم الخميس، مما يرجح غيابه عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل.

وقال برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: ”أكدت الفحوصات التي أجريت على لاعب الفريق الأول أنسو فاتي، الجمعة، إصابته في عضلات الفخذ الخلفية لساقه اليسرى، وسيتم تحديد العلاج الذي سيتم تنفيذه خلال الأيام المقبلة“.

[INJURY NEWS]

Tests carried out on the first team player Ansu Fati on Friday confirmed that he has a proximal tendon injury in the hamstring of his left leg. In the coming days the treatment to be carried out will be decided. pic.twitter.com/cbJApTJ9Vo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 21, 2022