الدوري الإسباني يعلن تطوير مقاييس "احتمالية الهدف"

أعلنت رابطة الدوري الإسباني اليوم الجمعة عن تطوير مقاييس جديدة لمباريات الدوري الإسباني، بداية من الجولة القادمة.

ووفقا للرابطة فإن المقاييس الجديدة تسمى ”احتمالية الهدف“.

وفي غضون 30 ثانية من الحدث الذي يحدث على الشاشة ستظهر احتمالية تسجيل الهدف بناء على موقع اللاعب وزاويته وكفاءته التاريخية.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 49 نقطة من 21 مباراة، ويتقدم بـ4 نقاط عن إشبيلية مقابل 37 نقطة لريال بيتيس في المركز الثالث ثم 33 نقطة لأتلتيكو مدريد في المركز الرابع.

انتقاد أنشيلوتي

انتقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد جدول المباريات بعد فوز فريقه 2/1 على إلتشي بعد وقت إضافي ليتأهل إلى دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، أمس الخميس، إذ خاض ثالث مباراة بنظام خروج المغلوب في ثمانية أيام.

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وأبلغ أنشيلوتي الصحفيين: ”ماذا تريدون أن أقول؟ جدول المباريات جنوني“.

وأضاف: ”من المحتمل أن يتغير، أتمنى أن يفيق من يضع الجدول ويجعله أكثر عدلا“.

واضطر ريال مدريد لخوض الوقت الإضافي للمرة الثانية في ثمانية أيام بعد الفوز 3/2 على غريمه برشلونة في قبل نهائي كأس السوبر.

وأراح أنشيلوتي العديد من اللاعبين الأساسيين ضد إلتشي.

وقال المدرب الإيطالي: ”إنجاز كبير أن نفوز بهذه الطريقة أمام إلتشي، أنا سعيد للغاية. أعتقد أنها أكثر مباراة أسعدني الفوز بها هذا الموسم لأن الفريق أظهر شخصية قوية وعزيمة“.

وتابع: ”يمكن الحديث عن المصاعب، لكن يجب إلقاء النظر على شخصية الفريق“.

وكال أنشيلوتي المديح لإيسكو وإيدين هازارد بعد تسجيلهما هدفين عقب مشاركتهما كبديلين في الوقت الإضافي.

وأضاف أنشيلوتي: ”أنا سعيد لأجلهما، لم يلعبا كثيرا، كنا بحاجة إليهما، وكنا نعلم أنها ربما تكون مباراة طويلة، نجحا في قيادتنا للفوز بتلك المباراة“.

وتابع: ”أعلم أنه يمكنني الاعتماد عليهما، أملك مجموعة لاعبين يملكون كل شيء، لم يستسلموا مطلقا، ويملكون شخصية استثنائية“.

ويلعب ريال مدريد مع إلتشي يوم الأحد في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني، في حين يلعب برشلونة مع ديبورتيفو ألافيس، وأتلتيكو مدريد مع فالنسيا، وإشبيلية مع سيلتا فيغو، وأتلتيك بلباو مع رايو فاليكانو.