موندو ديبورتيفو: عثمان ديمبلي يتراجع ويستأنف مفاوضاته مع برشلونة

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن عثمان ديمبلي (24 عامًا) جناح برشلونة تراجع في قراره وسيستأنف مفاوضاته مع النادي الكتالوني عقب استبعاده من الهزيمة أمام أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا.

وودع برشلونة حامل اللقب بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة 3/2 أمام مضيفه أتليتيك بيلباو بعد وقت إضافي في دور الستة عشر يوم الخميس.

عثمان ديمبلي: لست أنا من ينصاع للابتزاز https://t.co/6BxmcreEJN pic.twitter.com/Di34VGB6oi — إرم سبورت (@EremSports) January 20, 2022

ولم يسافر الجناح الفرنسي مع برشلونة إلى بلباو بسبب قرار المدير الفني تشافي هيرنانديز، وذلك في إطار قرار النادي الكتالوني بسرعة عرض اللاعب للبيع خلال فترة الانتقالات الحالية وقبل رحيله مجانا بنهاية عقده في 30 يونيو/ حزيران المقبل.

ومع ذلك قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن ديمبلي لم يغلق مفاوضاته مع النادي، ولم يتم استبعاد إمكانية تمديد عقده مع برشلونة حتى الآن.

وبهذا المعنى، قال الدولي الفرنسي في بيانه القاسي على موقع ”إنستغرام“ إنه لن يستسلم للابتزاز ولكن أيضًا المفاوضات لا تزال مفتوحة، ”كما تعلم، هناك مفاوضات. أترك لوكيل أعمال هذا الأمر لأنه هذا عمله“.

وعلمت ”موندو ديبورتيفو“ أن موسى سيسوكو وكيل أعمال ديمبلي سيصل برشلونة خلال الأيام المقبلة للقاء اللاعب وأيضًا لمحاولة الاجتماع مع مسؤولي النادي للحديث عن تجديد العقد.

برشلونة يستبعد ديمبلي ويعرضه للبيع فورا خلال الميركاتو الحالي https://t.co/ErZkh4haZH pic.twitter.com/beVzbLwm2D — إرم سبورت (@EremSports) January 20, 2022

ويعتبر وكيل ديمبلي أنه تم شرح أشياء غير دقيقة من النادي حول طلباته للحصول على مكافأة من تجديد عقد ديمبلي، لكنه أوضح أنه يأخذ كل عام عمولة معفاة من الضرائب لا تزال تزيد قليلاً عن 150 ألف يورو.

وبهذا المعنى أكد سيسوكو أن ثلاثة أندية أوروبية ستمنحه عمولة كبيرة مقابل التعاقد مع ديمبلي، لكنه لا يزال ينتظر التحدث مع برشلونة أي أنه، وفقا لسيسوكو، إذا كان الأمر يتعلق بالمال لأبرم بالفعل اتفاقا مع أحد الأندية التي تريد التعاقد مع ديمبلي.

وقال ماتيو أليماني مدير برشلونة إن ديمبلي يجب أن يرحل عن النادي قبل انتهاء فترة الانتقالات الحالية من أجل مصلحة الطرفين وحتى يحصل النادي على مقابل لانتقاله حيث ينتهي عقده في يونيو/ حزيران.

تشافي عن أزمة ديمبلي: أمامه حلان لا ثالث لهما.. إما أن يجدد عقده وإما يجد مخرجا https://t.co/ca7XPGGjHN pic.twitter.com/4euWEd35rz — إرم سبورت (@EremSports) January 19, 2022

وانضم ديمبلي إلى برشلونة من بروسيا دورتموند في 2017 لكنه أخفق في ترك بصمة مع النادي الإسباني الذي دفع 105 ملايين يورو (119.11 مليون دولار) للحصول على خدماته وسجل 31 هدفا فقط في 129 مباراة.

وهناك مخاوف في برشلونة، الذي تبلغ ديونه أكثر من 1.35 مليار يورو، بشأن احتمال رحيل اللاعب بالمجان في نهاية الموسم إذا لم يجدد عقده.