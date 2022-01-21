رياضة

موندو ديبورتيفو: عثمان ديمبلي يتراجع ويستأنف مفاوضاته مع برشلونة
تاريخ النشر: 21 يناير 2022 13:24 GMT
تاريخ التحديث: 21 يناير 2022 13:45 GMT

موندو ديبورتيفو: عثمان ديمبلي يتراجع ويستأنف مفاوضاته مع برشلونة

برشلونة قرر بيع ديمبلي خلال فترة الانتقالات الحالية لكن مدير أعمال اللاعب قال إنه سيسافر ليستأنف المفاوضات خلال أيام.

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن عثمان ديمبلي (24 عامًا) جناح برشلونة تراجع في قراره وسيستأنف مفاوضاته مع النادي الكتالوني عقب استبعاده من الهزيمة أمام أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا.

وودع برشلونة حامل اللقب بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة 3/2 أمام مضيفه أتليتيك بيلباو بعد وقت إضافي في دور الستة عشر يوم الخميس.

ولم يسافر الجناح الفرنسي مع برشلونة إلى بلباو بسبب قرار المدير الفني تشافي هيرنانديز، وذلك في إطار قرار النادي الكتالوني بسرعة عرض اللاعب للبيع خلال فترة الانتقالات الحالية وقبل رحيله مجانا بنهاية عقده في 30 يونيو/ حزيران المقبل.

ومع ذلك قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن ديمبلي لم يغلق مفاوضاته مع النادي، ولم يتم استبعاد إمكانية تمديد عقده مع برشلونة حتى الآن.

وبهذا المعنى، قال الدولي الفرنسي في بيانه القاسي على موقع ”إنستغرام“ إنه لن يستسلم للابتزاز ولكن أيضًا المفاوضات لا تزال مفتوحة، ”كما تعلم، هناك مفاوضات. أترك لوكيل أعمال هذا الأمر لأنه هذا عمله“.

وعلمت ”موندو ديبورتيفو“ أن موسى سيسوكو وكيل أعمال ديمبلي سيصل برشلونة خلال الأيام المقبلة للقاء اللاعب وأيضًا لمحاولة الاجتماع مع مسؤولي النادي للحديث عن تجديد العقد.

ويعتبر وكيل ديمبلي أنه تم شرح أشياء غير دقيقة من النادي حول طلباته للحصول على مكافأة من تجديد عقد ديمبلي، لكنه أوضح أنه يأخذ كل عام عمولة معفاة من الضرائب لا تزال تزيد قليلاً عن 150 ألف يورو.

وبهذا المعنى أكد سيسوكو أن ثلاثة أندية أوروبية ستمنحه عمولة كبيرة مقابل التعاقد مع ديمبلي، لكنه لا يزال ينتظر التحدث مع برشلونة أي أنه، وفقا لسيسوكو، إذا كان الأمر يتعلق بالمال لأبرم بالفعل اتفاقا مع أحد الأندية التي تريد التعاقد مع ديمبلي.

وقال ماتيو أليماني مدير برشلونة إن ديمبلي يجب أن يرحل عن النادي قبل انتهاء فترة الانتقالات الحالية من أجل مصلحة الطرفين وحتى يحصل النادي على مقابل لانتقاله حيث ينتهي عقده في يونيو/ حزيران.

وانضم ديمبلي إلى برشلونة من بروسيا دورتموند في 2017 لكنه أخفق في ترك بصمة مع النادي الإسباني الذي دفع 105 ملايين يورو (119.11 مليون دولار) للحصول على خدماته وسجل 31 هدفا فقط في 129 مباراة.

وهناك مخاوف في برشلونة، الذي تبلغ ديونه أكثر من 1.35 مليار يورو، بشأن احتمال رحيل اللاعب بالمجان في نهاية الموسم إذا لم يجدد عقده.

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