نتائج قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

سيواجه أثلتيك بلباو منافسه ريال مدريد الشهر المقبل على ملعب سان ماميس في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وفقا لما أسفرت عنه قرعة البطولة التي أجريت اليوم الجمعة.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع النهائي بعد تغلبه على إلتشي 2/1، في حين أطاح أثلتيك بلباو ببرشلونة بنتيجة 3/2 بعد التمديد.

وتواجه ريال مدريد وأتلتيك بلباو قبل أيام في نهائي كأس السوبر الإسباني في العاصمة السعودية الرياض وفاز ريال مدريد 2/0 سجلهما لوكا مودريتش وكريم بنزيما.

وتقابل كذلك في مباراتين في الدوري الإسباني فاز ريال مدريد في المرتين بنتيجة 1/0 و2/1.

وفي باقي مباريات ربع النهائي يواجه ريال سوسييداد ريال بيتيس، ويلعب فالنسيا ضد قادش، ورايو فاليكانو أمام ريال مايوركا.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور ربع النهائي من مباراة واحدة أيام 1 و2 و3 فبراير المقبل.

وفاز نادي برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي بعد تفوقه في المباراة النهائية بنتيجة 4/0 على أتلتيك بلباو.

وبرشلونة أكثر ناد تتويجا بلقب كأس ملك إسبانيا برصيد 31 لقبا، مقابل 23 لقبا لأتلتيك بلباو، و19 لريال مدريد، مقابل 10 ألقاب لأتلتيكو مدريد، و8 لفالنسيا.

ونال ريال سرقسطة اللقب 6 مرات، مقابل 5 ألقاب لإشبيلية، و4 لكل من إسبانيول وريال يونيون، و3 ألقاب لريال سوسييداد، ولقبين لكل من ريال بيتيس وديبورتيفو لاكورونا، ولقبا لكل من ريال مايوركا وأريناس دي جيتسكو وفيزكايا بلباو.