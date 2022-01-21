سبورت: فاتي قد يغيب 6 أسابيع عن برشلونة بسبب الإصابة

خرج برشلونة من دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا بهد هزيمته أمام أتلتيك بلباو 3/2 ليفقد بطولتين في أسبوع، حيث خرج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام الفائز باللقب ريال مدريد بالهزيمة بنفس النتيجة 3/2.

ولم يكن الإقصاء الخبر السيئ الوحيد لبرشلونة في اللقاء، حيث تلقى ضربتين قويتين بإصابة كل من أنسو فاتي وبيدري، الثنائي الذي عاد للملاعب مجددا بعد فترة غياب بسبب الإصابة، وكان المدرب تشافي هيرنانديز يعول على عودتهما لتصحيح مسار الفريق.

Ansu Fati heads down the tunnel with an injury. pic.twitter.com/yhJ4yokXT2 — ESPN FC (@ESPNFC) January 20, 2022

وشارك أنسو فاتي في الدقيقة 60 من اللقاء بديلا لفيران جوتجلا، لكنه لم يمكث على أرضية الملعب سوى 35 دقيقة ليغادره مصابا وباكيا نحو غرفة الملابس ويدخل مكانه الأمريكي سيرجينو ديست.

وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، فإن الإصابة التي تعرض لها فاتي قد تكون خطيرة وتكلفه الغياب لفترة طويلة خاصة أنه غاب تقريبا لفترة طويلة بسبب مشاكل في الركبة أجبرته على إجراء عمليات جراحية وأصيب أيضا 4 مرات خلال السنة الماضية.

ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فالتشخيص الأولي قد يكون إصابة في العضلة ذات الرأسين في الفخذ، لكن برشلونة سينتظر العودة من بلباو وإجراء فحوصات طبية لمعرفة خطر الإصابة ومدة الغياب، رغم أن بكاء اللاعب يشير لخطورة الموقف.

بينما قالت صحيفة ”سبورت“، إن فاتي من المتوقع أن يغيب بين 4 و 6 أسابيع عن الملاعب.

أحزان #برشلونة تتواصل.. برشلونة يخسر أمام أتلتيك بلباو 3-2 ويغادر مسابقة كأس ملك إسبانيا من الدور ثمن النهائي.#برشِلونهَ_اتَلتِيكْ_بلًباو #اتلتيك_بيلباو pic.twitter.com/k7HUO8Okp1 — إرم سبورت (@EremSports) January 20, 2022

كما اضطر بيدري لمغادرة اللقاء في الشوطين الإضافيين وقبل ضربة الجزاء التي سجل منها أتلتيك بلباو هدف الفوز بسبب آلام في ساقه، وهي نفس الإصابة التي غيبته عن الملاعب 3 أشهر ونصف، وعاد للعب خلال نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد.

وشكلت عودة أنسو فاتي وبيدري من الإصابة دعما قويا للمدرب تشافي هيرنانديز خصوصا أن اللاعبين كان لهما دور مهم خلال لقاءي ريال مدريد وأتلتيك بلباو ، ففاتي سجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي ومنح برشلونة لعب الأشواط الإضافية في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بينما سجل بيدري هدف التعادل في الوقت بدل الضائع في لقاء كأس الملك ودخل اللقاء أيضا الشوطين الإضافيين وفي الحالتين خسر برشلونة بصعوبة.

والآن سيلعب برشلونة في الدوري الإسباني، حيث تبدو حظوظه صعبة جدا في نيل اللقب على أن يواجه نابولي في الدوري الأوروبي.