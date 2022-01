سبورت: فاتي قد يغيب 6 أسابيع عن برشلونة بسبب الإصابة

خرج برشلونة من دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا بهد هزيمته أمام أتلتيك بلباو 3/2 ليفقد بطولتين في أسبوع، حيث خرج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام الفائز باللقب ريال مدريد بالهزيمة بنفس النتيجة 3/2.

ولم يكن الإقصاء الخبر السيئ الوحيد لبرشلونة في اللقاء، حيث تلقى ضربتين قويتين بإصابة كل من أنسو فاتي وبيدري، الثنائي الذي عاد للملاعب مجددا بعد فترة غياب بسبب الإصابة، وكان المدرب تشافي هيرنانديز يعول على عودتهما لتصحيح مسار الفريق.

Ansu Fati heads down the tunnel with an injury. pic.twitter.com/yhJ4yokXT2

— ESPN FC (@ESPNFC) January 20, 2022