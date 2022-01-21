أنشيلوتي غاضب بسبب جدول المباريات "المجنون"

انتقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد جدول المباريات بعد فوز فريقه 2/1 على إلتشي بعد وقت إضافي ليتأهل إلى دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، أمس الخميس، إذ خاض ثالث مباراة بنظام خروج المغلوب في ثمانية أيام.

وسافر ريال مدريد إلى السعودية للمشاركة في كأس السوبر المحلية والتي نال لقبها بعد الفوز على أتلتيك بلباو في النهائي، يوم الأحد.

ملحق و أهداف مباراة ريال مدريد وإلتشي في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا. العودة بعد التأخر واللجوء للأشواط الإضافية وتألق هازارد.#ريال_مدريد_التشي #ريال_مدريد_اليتشي pic.twitter.com/dd6Qzprizp — إرم سبورت (@EremSports) January 20, 2022

وأبلغ أنشيلوتي الصحفيين: ”ماذا تريدون أن أقول؟ جدول المباريات جنوني“.

وأضاف: ”من المحتمل أن يتغير، أتمنى أن يفيق من يضع الجدول ويجعله أكثر عدلا“.

واضطر ريال مدريد لخوض الوقت الإضافي للمرة الثانية في ثمانية أيام بعد الفوز 3/2 على غريمه برشلونة في قبل نهائي كأس السوبر.

وأراح أنشيلوتي العديد من اللاعبين الأساسيين ضد إلتشي.

عودة تليق بالبلجيكي الرائع .. هدف هازارد 🏟 pic.twitter.com/RLjhyulllh — إرم سبورت (@EremSports) January 20, 2022

وقال المدرب الإيطالي: ”إنجاز كبير أن نفوز بهذه الطريقة أمام إلتشي. أنا سعيد للغاية. أعتقد أنها أكثر مباراة أسعدني الفوز بها هذا الموسم لأن الفريق أظهر شخصية قوية وعزيمة“.

وتابع: ”يمكن الحديث عن المصاعب، لكن يجب إلقاء النظر على شخصية الفريق“.

وكال أنشيلوتي المديح لإيسكو وإدين هازارد بعد تسجيلهما هدفين عقب مشاركتهما كبديلين في الوقت الإضافي.

وأضاف أنشيلوتي: ”أنا سعيد لأجلهما. لم يلعبا كثيرا. كنا بحاجة إليهما، وكنا نعلم أنها ربما تكون مباراة طويلة. نجحا في قيادتنا للفوز بتلك المباراة“.

وتابع: ”أعلم أنه يمكنني الاعتماد عليهما. أملك مجموعة لاعبين يملكون كل شيء. لم يستسلموا مطلقا، ويملكون شخصية استثنائية“.

كأس ملك إسبانيا.. ريال مدريد يفلت من كمين إلتشي ويعبر لدور الـ8 https://t.co/nmGOHk65sX pic.twitter.com/zg8Lim9nht — إرم سبورت (@EremSports) January 20, 2022

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، أن هازارد أسهم في تسجيل هدفين في آخر مباراتين شارك فيهما بقميص ريال مدريد، إذ سجل هدفا وصنع آخر.

وأضافت: ”هازارد بهذا الرقم يعادل ما حققه في آخر 17 مباراة له مع ريال مدريد بمختلف المسابقات، حيث صنع هدفين أيضا“.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 49 نقطة من 21 مباراة، ويتقدم بـ4 نقاط عن إشبيلية.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مجددا مع إلتشي، يوم الأحد، في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني، وبعد ذلك يلعب ريال مدريد مع غرناطة وفياريال، قبل أن يلاقي باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.