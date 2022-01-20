عثمان ديمبلي: لست أنا من ينصاع للابتزاز

علّق الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي على وضعه مع برشلونة بعد تصريح المدير الرياضي ماتيو أليماني بأن المهاجم الفرنسي لن يبرم صفقة جديدة ويمكن بيعه هذا الشهر“.

وقال ديمبلي: ”لست أنا من ينصاع للابتزاز، ولن أسمح بالحديث السيئ عن موكلي الذي أثق به جدًا، وسأترك مفاوضات التجديد لوكيل أعمالي، وسأركز على شغفي بلعب كرة القدم“.

وأضاف ديمبلي في بيان عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”منذ 4 سنوات وأنا أسمع الكثير من الأمور عني، وأنا شخص لديه أخطاء ولست مثاليًا، تعرضت لإصابات، ولفيروس كورونا، لكنني لم أرفض يومًا الانصياع لتعليمات المدرب أو الانضباط لأن كرة القدم شغفي“.

وأوضح الجناح الفرنسي: ”منذ 4 سنوات وأنا أسمع الناس تتحدث عني وأسكت، وكان ذلك خطأ وسيتوقف اليوم.. حان وقت الرد، وسأرد بكل شفافية دون الانصياع لأي ابتزاز“.

وتابع جناح برشلونة: ”بعد كورونا، ودون أي حصة تدريبية، المدرب طلبني ولبّيت النداء دون أي تردد، وقدمت كل ما أملك لأن كرة القدم شغفي.. وأنا أكثر الناس معرفة بحظي الرائع لأكون محترفًا بهذه المهنة، وأقدر ذلك“.

وأتم: ”رسالتي اليوم واضحة.. منع أي شخص من الحديث عني أو عن وكيل أعمالي.. أنا ما زلت مرتبطًا بعقد مع النادي، وتحت طلب مدربي، وجاهز لمساعدة زملائي الذين قدمت لهم دائمًا كل شيء، وهذا لن يتغير الآن“.

وختم ديمبلي: ”أنا لست رجلًا ظالمًا.. أنا رجل لا ينصاع للابتزاز.. ملعبي هو كرة القدم، وملعب وكيل أعمالي هو المفاوضات.. أريد الاستمتاع مع زملائي ولعب كرة القدم، والتركيز الأكبر على الفوز“.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة، نهاية الموسم الحالي، وقال ماتيو أليماني مدير برشلونة، في وقت سابق اليوم الخميس، إن المهاجم الفرنسي لن يبرم صفقة جديدة ويمكن بيعه هذا الشهر.

برشلونة يستبعد ديمبلي ويعرضه للبيع فورا خلال الميركاتو الحالي https://t.co/ErZkh4haZH pic.twitter.com/beVzbLwm2D — إرم سبورت (@EremSports) January 20, 2022

وقال أليماني: ”من الواضح أن ديمبلي لا يريد الاستمرار مع برشلونة، ولا يريد أن يكون جزءًا من مشروعنا، وأخبرنا ديمبلي أنه يجب أن يغادر على الفور، ونتوقع بيعه قبل الـ31 من يناير ”.

ومع بقاء أقل من 6 أشهر على نهاية عقده، يُسمح للجناح بالفعل بالتفاوض على انتقال مجاني بعيدًا عن النادي الموسم المقبل.