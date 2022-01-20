التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا

يخوض برشلونة اختبارا صعبا مساء اليوم الخميس أمام مضيفه أتلتيك بلباو على ملعب (سان ماميس) في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب سان ماميس الساعة الـ23:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ22:30 بتوقيت القاهرة.

مساء اليوم الخميس بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ولم تحصل القنوات العربية على حقوق بث بطولة كأس ملك إسبانيا، وستنقل المباراة عبر قنوات أوروبية وليست عربية.

مشوار الفريقين

تأهل فريق برشلونة بعد فوزه على ليناريس ديبورتيفو بنتيجة 2/1 في دور الـ32 بكأس الملك.

وصعد بلباو بعد تغلبه على أتلتيكو مانيتشا ريال بنتيجة 2/0 في دور الـ32.

وتقابل الفريقان على الملعب ذاته يوم الـ21 من أغسطس الماضي وتعادلا بنتيجة 1/1.

𝐈𝐭'𝐬 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐚𝐭 𝐒𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐦𝐞́𝐬 pic.twitter.com/Pm4tV8oAVY — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 20, 2022

ونجح برشلونة في تحقيق لقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي بعد فوزه بنتيجة 4/0 على حساب بلباو.

برشلونة.. وأفكار تشافي

يأمل برشلونة في تحقيق الفوز على حساب بلباو وحسم التأهل إلى ربع النهائي وخاصة بعد الخسارة أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني.

وقال تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة إن المواجهة ستكون صعبة لأنها أمام أحد أفضل الفرق الإسبانية وأيضا مدربه مارسيلينو يجيد اللعب على الكرات المعاكسة.

وأوضح أن الجيل الحالي لبلباو رائع ولديه طموحات من أجل تحقيق الفوز مؤكدا أن برشلونة سيبحث عن تحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة.

تشافي عن أزمة ديمبلي: أمامه حلان لا ثالث لهما.. إما أن يجدد عقده وإما يجد مخرجا https://t.co/ca7XPGGjHN pic.twitter.com/4euWEd35rz — إرم سبورت (@EremSports) January 19, 2022

ويفتقد برشلونة جهود مهاجمه لوك دي يونغ للإيقاف بجانب صامويل أومتيتي وسيرجي روبيرتو وممفيس ديباي للإصابة.

ويلعب برشلونة بطريقة 4/3/3 مع مدربه تشافي الذي يعتمد على السيطرة والاستحواذ والضغط الهجومي المكثف، ويعتمد البارسا على تشكيل يضم حارس المرمى مارك تير شتيغن، وأمامه رباعي خط الدفاع جيرارد بيكيه ورونالد أراوخو ودانييل آلفيس وجوردي ألبا.

ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وجافي وبيدري، مع ثلاثي خط الهجوم فيران توريس وفيران جوتجلا وأنسو فاتي.

بلباو.. وتخطي آثار السوبر

يتطلع أتلتيك بلباو لتخطي آثار ضياع كأس السوبر الإسباني بعدما خسر النهائي أمام ريال مدريد بنتيجة 2/0.

وقال المدرب مارسيلينو المدير الفني لأتلتيك بلباو في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه جاهز ومتحمس ويأمل تحقيق الفوز، مؤكدًا أن هذه المواجهة ستكون لها أهمية خاصة على ملعب سان ماميس.

وأشار إلى أن مباريات الكؤوس لها طبيعة خاصة.. إذ إن برشلونة منافس قوي ويخشاه الجميع والمباراة ستكون في غاية الصعوبة.

وكيل أعمال عثمان ديمبلي: لن نسمح بتهديدات برشلونة https://t.co/Wa4sbRl4rC pic.twitter.com/mvawis0RGl — إرم سبورت (@EremSports) January 18, 2022

ويغيب عن أتلتيك بلباو لاعب الوسط أوناي فينسيدور للإصابة وقد يعود آسير فياليبري بعد غياب شهرين كاملين بسبب الإصابة.

ويعتمد بلباو على تشكيلة تضم حارس المرمى أوناي سيمون، وأمامه رباعي خط الدفاع أوسكار دي ماركوس وبيراي ألفاريز وإنييغو مارتينيز ويوري بيرتشيتشي.

ويقود خط الوسط داني غارسيا وإيكر مونيايين وأويير زاراجا ونيكو ويليامز وفي الهجوم الثنائي إنياكي ويليامز وأويهان سانسيت.

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندارد لييغ البلجيكي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن اللقاء سيكون صعبا وخارج التوقعات خاصة أن الكفة متساوية في رأيه.

وأوضح أن برشلونة يتسلح بانطلاقات فاتي، وأيضا احتمالية ظهور الوافد الجديد فيران توريس مؤكدًا أن إنياكي ويليامز سيكون أخطر لاعبي بلباو بجانب اللاعب مونيايين.