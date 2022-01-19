أتلتيكو مدريد يودع كأس ملك إسبانيا بالخسارة أمام ريال سوسيداد

ودع أتلتيكو مدريد كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد الخسارة 0/2 أمام مضيفه ريال سوسيداد في دور الستة عشر اليوم الأربعاء.

وتقدم صاحب الأرض بضربة رأس من البلجيكي عدنان يانوزاي في الدقيقة 33 عندما قفز بين ثلاثة مدافعين ليضع الكرة في مرمى السلوفيني يان أوبلاك.

⏱ 90' + 3' | Real Sociedad 2⃣-0️⃣ Atleti Final con derrota en San Sebastián. pic.twitter.com/MjWZd1P0pY — Atlético de Madrid (@Atleti) January 19, 2022

وعزز ريال سوسيداد تفوقه بعد خطأ دفاعي إذ خطف ميكل أويارزابال الكرة من فيليبي ومررها إلى ألكسندر شورلوت الذي انطلق داخل منطقة الجزاء وسددها قوية من مدى قريب.

وانضم ريال سوسيداد في دور الثمانية إلى فالنسيا وريال بيتيس ورايو فايكانو وريال مايوركا وقادش فيما يلعب ريال مدريد ضد إلتشي أتلتيك بيلباو ضد برشلونة في ختام دور الستة عشر يوم الخميس.

وزاد ريال سوسيداد من معاناة أتلتيكو مدريد ومدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني بعدما خرج الفريق من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيك بلباو قبل أيام.

وفي الدوري الإسباني يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع وفي رصيده 33 نقطة من 20 مباراة ويتأخر بـ16 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الذي لعب 21 مباراة.

وتلقى أتلتيكو مدريد الخسارة 5 مرات في الدوري الإسباني هذا الموسم بينها 4 خسائر متتالية، علما أن أتلتيكو مدريد خسر 4 مرات فقط في 38 مباراة الموسم الماضي حيث نجح في التتويج باللقب.

ومن المقرر أن يلعب أتلتيكو مدريد مع فالنسيا ثم برشلونة ثم خيتافي في الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفا على إلتشي، يوم الخميس، كما يسافر برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في آخر مباراتين في كأس ملك إسبانيا.

ويسعى برشلونة وأتلتيك بلباو لتعويض إخفاقهما في كأس السوبر الإسباني، حيث خسرا أمام ريال مدريد في نصف النهائي والنهائي.

ويتقابل برشلونة مع أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا للموسم الثالث على التوالي، حيث تفوق بلباو على برشلونة في ربع نهائي 2020، وفاز برشلونة 4/0 في نهائي النسخة الأخيرة.

وفاز نادي برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي بعد تفوقه في المباراة النهائية بنتيجة 4/0 على أتلتيك بلباو.

وبرشلونة هو أكثر ناد تتويجا بكأس ملك إسبانيا برصيد 31 لقبا مقابل 23 لأتلتيك بلباو و19 لريال مدريد.