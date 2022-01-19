تشافي عن أزمة ديمبلي: أمامه حلان لا ثالث لهما.. إما أن يجدد عقده وإما يجد مخرجا

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن الأزمة الدائرة بشأن تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب الفريق، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية وموقف اللاعب ووكيله ورفضهما التجديد حتى الآن.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، قبل مواجهة أتلتيك بلباو، غدا في كأس ملك إسبانيا ”ديمبلي قال لي إنه يريد البقاء، ولكنه لم يجدد عقده، وحقيقة لا أفهم ذلك، إما أن يجدد أو يجد مخرجا، لا حل آخر أمامه“.

وأضاف ”القرار واضح من الإدارة، إذا لم يجدد فعلينا أن نضع حلّا للأمر، ماتيو اليماني، المدير الرياضي للنادي، يجري مناقشات مع اللاعب ووكيل أعماله، وعلينا أن نحل الأمر سريعًا، يجب أن يتم حسم القرار من اليوم حتى الغد، إما أبيض وإما أسود، المهم مصلحة برشلونة“.

وأردف ”جلوس ديمبلي في المدرجات إذا لم يجدد، ليس خيارًا“.

⚡️ 𝙇𝙄𝙑𝙀 𝙋𝙍𝙀𝙎𝙎 𝘾𝙊𝙉𝙁𝙀𝙍𝙀𝙉𝘾𝙀 ⚡️

Manager Xavi Hernández speaks to the media ahead of Thursday's #AthleticBarça in the Copa del Rey 𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗡𝗢𝗪 𝗢𝗡 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗧𝗩+

🖥 https://t.co/v28AM27Zzq pic.twitter.com/E17GDIxXIb — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 19, 2022

وشدد تشافي ”دعونا نركز على مباراة الغد، أنا أتفهم الاهتمام بهذه القضية من قِبل الإعلام، لكن لدينا مباراة مهمة، لكننا واضحون، إما التجديد وإما الرحيل“.

وكانت أنباء ترددت عن رفض ديمبلي العرض الذي قدمه برشلونة لتجديد عقده، وإبلاغ اللاعب النادي بنيته الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

فيما أفادت تقارير أخرى بأن ديمبلي نقل لتشافي رغبته في تمديد عقده مع الفريق، وأنه سعيد باللعب تحت قيادته، وبالبقاء في مدينة برشلونة.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فهناك اجتماع سيشهد حضور ممثلي مجلس إدارة برشلونة، والمدير الفني تشافي هيرنانديز، بالإضافة إلى وكيل ديمبلي.

وسيشهد الاجتماع محاولة التوصل لاتفاق نهائي بشأن التجديد، وإلا سيتم غلق الملف نهائيًّا.

وكان سيسوكو، وكيل أعمال اللاعب، هاجم إدارة برشلونة في تصريحات صحفية، قال فيها ”إنها حركة ضغط لن تجدي مع أشخاص مثلنا، وربما يمكنها أن تؤثر على وكلاء آخرين، وأنا هنا للدفاع عن مصالح اللاعبين“.

وأضاف ”لسنا هنا للحديث عن النقاشات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن يجب قول الحقيقة، لدينا بالفعل مطالب ملحة، لكننا أظهرنا أن المال ليس المعيار الأول، وإلا فلن يكون عثمان هنا حاليًّا، وإذا أراد برشلونة التفاوض فعليه محاولة الجلوس إلى الطاولة معنا“.

وأتم ”لم يعد هناك أي نقاش، بل تهديدات فقط بعدم اللعب مع الفريق، وسوف نعمل على حفظ حقوق ديمبلي“.