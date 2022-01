تشافي عن أزمة ديمبلي: أمامه حلان لا ثالث لهما.. إما أن يجدد عقده وإما يجد مخرجا

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن الأزمة الدائرة بشأن تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب الفريق، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية وموقف اللاعب ووكيله ورفضهما التجديد حتى الآن.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، قبل مواجهة أتلتيك بلباو، غدا في كأس ملك إسبانيا ”ديمبلي قال لي إنه يريد البقاء، ولكنه لم يجدد عقده، وحقيقة لا أفهم ذلك، إما أن يجدد أو يجد مخرجا، لا حل آخر أمامه“.

وأضاف ”القرار واضح من الإدارة، إذا لم يجدد فعلينا أن نضع حلّا للأمر، ماتيو اليماني، المدير الرياضي للنادي، يجري مناقشات مع اللاعب ووكيل أعماله، وعلينا أن نحل الأمر سريعًا، يجب أن يتم حسم القرار من اليوم حتى الغد، إما أبيض وإما أسود، المهم مصلحة برشلونة“.

وأردف ”جلوس ديمبلي في المدرجات إذا لم يجدد، ليس خيارًا“.

