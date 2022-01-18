وكيل أعمال عثمان ديمبلي: لن نسمح بتهديدات برشلونة

رد موسى سيسوكو، وكيل أعمال الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم نادي برشلونة، على التقارير التي أشارت إلى وجود تهديدات صدرت من قبل مسؤولي البلوغرانا للوكيل واللاعب بسبب رفض الأخير تجديد تعاقده مع البارسا.

وقال سيسوكو في تصريحات أبرزتها إذاعة ”RMC“ الفرنسية، يوم الثلاثاء: ”نعم مطالبنا صعبة وكثيرة، ولكننا أظهرنا بالفعل أن وجود ديمبلي في برشلونة ليس من أجل المال فقط، ولو الأمر كذلك ما كان سيتواجد هنا حاليا“.

وأضاف: ”إذا أراد برشلونة التفاوض ليجلسوا معنا على الطاولة، ولكن لا نسمح بالتهديدات بإبعاد اللاعب إلى المدرجات، هذا مرفوض“.

🎙 Le conseiller d'Ousmane Dembélé pour RMC Sport : "On ne sait pas ce qu’on va faire, mais les dirigeants sont en train de perdre Ousmane seuls. Depuis le début, nous avons montré que nous voulions discuter, avec des conditions certes, mais sans fermer la porte." — RMC Sport (@RMCsport) January 18, 2022

وعن التهديد بإرسال اللاعب للمدرجات حال رفضه التجديد، قال وكيل ديمبلي: ”إنها حركة ضغط لا تصلح مع أشخاص مثلنا، ربما يمكنها العمل مع وكلاء لديهم أصدقاء مع نادي برشلونة، ولكن هذه ليست حالتي، أنا هنا للدفاع عن مصالح لاعبي“.

وأردف: ”لا نعرف ماذا سيحدث مستقبلا، لم يتم الاتفاق أو التوقيع على أي شيء. منذ البداية أظهرنا للإدارة رغبتنا في الحديث بشروط طبعا، لكن دون إغلاق الباب“.

وأشارت العديد من التقارير الفترة الماضية إلى أن ديمبلي أبلغ برشلونة أنه لن يجدد عقده مع النادي، الذي ينتهي في الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة ”سبورت“ الإسبانية، فإن برشلونة سيعقد الاجتماع الأخير مع ممثلي ديمبلي، غدًا الأربعاء، من أجل حسم مصير اللاعب الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة سيطلب من ممثلي ديمبلي في اجتماع الغد، إجابة حاسمة بنعم أو لا على العقد الجديد.

وأوضحت التقارير، أن هناك سيناريوهات ثلاثة أمام برشلونة، الأول أن يستمر ديمبلي في اللعب ويستفيد منه الفريق فنيًا حتى نهاية الموسم.

أما السيناريو الثاني سيكون محاولة بيع ديمبلي في الأيام المقبلة، لكن هذا الخيار صعب، لأن اللاعب سيصبح صفقة مجانية خلال 6 أشهر فقط.

ويشير السيناريو الثالث إلى إرسال اللاعب إلى المدرجات، حتى نهاية الموسم كنوع من العقاب على عدم التجديد.

كما يرغب برشلونة في التخلص سريعًا من ديمبلي لخفض فاتورة الرواتب في النادي، واستبداله بلاعب آخر يدعم هجوم الفريق الكتالوني.

وقالت العديد من التقارير إن ديمبلي لم يوافق على خفض طلباته بالحصول على 20 مليون يورو سنويًا، للتجديد مع البارسا.

وكان برشلونة قد دفع 130 مليون يورو من خزينته للتعاقد مع ديمبلي قبل خمس سنوات، عندما تعاقد معه قادما من فريق بروسيا دورتموند الألماني.