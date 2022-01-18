وفاة فرانشيسكو خينتو أسطورة ريال مدريد عن عمر يناهز 88 عاما

أعلن نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، وفاة أسطورته فرانشيسكو ”باكو“ خينتو، وهو واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ النادي والفائز ببطولة أوروبا مع إسبانيا عن 88 عاما.

بدأ خينتو مسيرته في ريسنج سانتندار وانضم إلى ريال مدريد في 1953، وقضى 18 عاما في العاصمة الإسبانية حتى اعتزاله في 1971.

Official Announcement: Passing of Francisco Gento.#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 18, 2022

وخاض الجناح الأيسر 600 مباراة مع النادي وسجل 182 هدفا.

ويبقى خينتو اللاعب الوحيد الفائز بستة ألقاب لكأس أوروبا، كما توج أيضا بلقب الدوري 12 مرة وبلقبين لكأس ملك إسبانيا ولقب وحيد لكأس إنتركونتيننتال خلال مسيرته مع ريال.

وقال النادي في بيان ”خالص المواساة لزوجته ماري لوز ونجليه فرانشيسكو وخوليو وحفيدتيه أيتانا وكانديلا وجميع أقاربه وزملائه وأحبابه“.

ولعب خينتو 43 مباراة مع إسبانيا، ومثل بلاده في كأس العالم 1962 و1966.