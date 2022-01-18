إل موندو: حركة استقلال كتالونيا طلبت من برشلونة تمويلها بعقود وهمية للانفصال عن إسبانيا

قالت صحيفة ”إل موندو“ الإسبانية حصريا في عددها الصادر، يوم الثلاثاء، إن قادة حركة الاستقلال الكتالونية ضغطوا على برشلونة للحصول على تمويل من خلال عقود وهمية قبل الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2017، عندما تم إجراء استفتاء الاستقلال الذي نظمه كارليس بويجديمونت.

ووفقًا للصحيفة المذكورة، رفض رئيس برشلونة آنذاك، جوسيب ماريا بارتوميو، دفع 2.6 مليون يورو من برشلونة حيث طُلب منهم دفع كفالة لأرتور ماس الرئيس السابق لحكومة كتالونيا.

وفي معلوماتها هذا الثلاثاء، أشارت صحيفة ”إل موندو“ إلى أنها ستنشر سلسلة على ثلاثة أيام تكشف فيها المحاولات المزعومة لحركة الاستقلال لتحويل برشلونة إلى أداة لتحقيق الاستقلال عن إسبانيا.

وتشير الصحيفة التي تتخذ من مدريد مقرا لها إلى أن التفاصيل تأتي من مصادر لديها معرفة مباشرة بالوقائع والمواد الموجودة في الأجهزة الإلكترونية التي استولت عليها شرطة الموسوس دي ايسكوادر من المديرين التنفيذيين السابقين في برشلونة ودمجها في ملخص ”برساجيت“، كما أنه يجري التحقيق في تعيين شركة لمراقبة الشبكات الاجتماعية وإنشاء ملفات تعريف تشهيرية للاعبين والخصوم.

شركات الأمن السيبراني الإسرائيلية

ووفقًا لـ“إل موندو“، لم يرغب بارتوميو في التحدث مع المبعوثين المزعومين لرئيس حكومة كتالونيا آنذاك، وطلب منهم الاتصال ببويجديمونت نفسه.

وبهذا المعنى سعت مطالب قادة العملية دائمًا من حاشية بويجديمونت إلى تحويل نادي برشلونة إلى صندوق لتمويل الاستقلال، وذلك من خلال عقود وهمية مع موظفين لن يعملوا أبدًا ومع شركات، بما في ذلك بعض الشركات الإسرائيلية، المتخصصة في الأمن وتطوير البرمجيات.

ومن ناحية أخرى، فإن المعلومات الواردة من“ إل موندو“ توضح أيضًا أن مبعوثًا لرئيس البرلمان آنذاك، نوريا دي جيسبيرت، طلب تحديدًا من بارتوميو 2.6 مليون يورو للحركة الوطنية للاستقلال.

وكانت هذه الأموال من أجل تغطية الكفالة التي فرضتها محكمة الحسابات على أرتور ماس، الرئيس السابق لحكومة كتالونيا، ومديريه السابقين جوانا أورتيجا، وإيرين ريغاو، وفرانسيسك حمص، بسبب الاستخدام المزعوم للأموال العامة للتنظيم.

ولا شك في أن مشاركة برشلونة في تمويل استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، في حال ثبتت صحة ما ادعته الصحيفة، تسبب في مشاكل مالية كبيرة للنادي الذي لا يزال يعاني من أزمات مالية متلاحقة.