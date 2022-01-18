ريال مدريد يفتح الباب أمام إيدين هازارد للرحيل في الشتاء

ذكرت صحيفة ”ماركا“ أن النجم البلجيكي إيدين هازارد أصبح مشكلة لدى إدارة ريال مدريد وهو ما يدفعه لتسهيل عملية رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأمام إصرار الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على عدم الاعتماد على النجم البلجيكي، حيث لم يشارك نهائيا خلال لقاءي نصف النهائي ونهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة وأتليتك بلباو، تعتقد إدارة ريال مدريد أن الحل الأمثل هو خروج اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية لكسب دقائق أكثر واستعادة الثقة.

وفي ظل تألق البرازيلي فينيسيوس جونيور في الجهة اليسرى وتفوق الإسباني ماركو أسينسيو والبرازيلي رودريغو في الجهة اليمنى أصبح النجم البلجيكي خلف الثلاثي في المشاركة في التشكيل الأساسي، وحتى في تغييرات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تراجع خلف لاعبين كالأوروغوياني فيدي فالفيردي والفرنسي إدواردو كامافينغا وماريانو دياز.

وتبرز مشكلة أخرى لدى إدارة ريال مدريد هي إيجاد فريق يمكنه تحمل راتبه المرتفع ولذلك فهم مستعدون لإعارته لفريق آخر وتحمل جزء من راتبه من أجل مساعدة النجم البلجيكي على تجاوز وضعه الحالي الذي يعتبره ريال مدريد غير مناسب لنجم في قيمته وتاريخه.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن رغبة إيدين هازارد في الرحيل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية وأنه يفضل العودة لفريقه السابق تشيلسي، كما ظهرت تقارير تتحدث عن إصابة جديدة وإجراء عملية جراحية رفضها رئيس الفريق الملكي.

وأبدى الإسباني روبيرتو مارتينيز قلقه من وضعية عميد المنتخب البلجيكي وعدم مشاركته في اللقاءات مع ريال مدريد في سنة تشهد كأس العالم في قطر. وذكرت تقارير أنه يأمل في خروجه لفريق آخر ليتمكن من اللعب واستعادة الثقة والمستوى.

وظهر إيدين هازارد وحيدا وغير سعيد خلال احتفالات لاعبي ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني في السعودية بعد الفوز على أتليتك بلباو 2-1 في النهائي.

وكان ريال مدريد قد دفع 100 مليون يورو لتشيلسي مع المتغيرات صيف 2019 للتعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد، ولم يشارك سوى في 59 لقاء سجل خلالها 5 أهداف وصنع 10 لزملائه.