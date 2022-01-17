أمم أفريقيا: الكاميرون وبوركينا فاسو إلى دور الـ16.. خروج إثيوبيا.. والرأس الأخضر ينتظر أفضل ثوالث

أنهى منتخب الكاميرون مشواره في المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام على ملاعبه، بالتعادل مع منتخب الرأس الأخضر 1 – 1 يوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة.

ورفع منتخب الكاميرون، الذي كان قد ضمن صعوده إلى دور الستة عشر، رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، بينما رفع منتخب الرأس الأخضر رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز الثالث خلف منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، والذي كان قد تفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة ليتأهل رفقة الكاميرون إلى الدور المقبل، عقب تعادله في مباراة أقيمت في نفس التوقيت بنتيجة 1 – 1 مع إثيوبيا.

وتقدم منتخب الكاميرون عن طريق فينسنت أبو بكر في الدقيقة 39، قبل أن يدرك غاري رودريغيز التعادل للرأس الأخضر في الدقيقة 53.

وسيكون على منتخب الرأس الأخضر انتظار نهاية مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات للتعرف على مصيره في التأهل كواحد من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعاتها.

تأهل بوركينا فاسو

كما تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد تعادله أمام نظيره الإثيوبي (1-1) اليوم الإثنين في الجولة الختامية للمجموعة الأولى للبطولة.

وضع سيريل بايالا منتخب بوركينا في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البوركينابي بهدف نظيف.

ورد منتخب إثيوبيا بهدف التعادل عن طريق جيتانيه جيبيتو من ضربة جزاء في الدقيقة 54.

ورفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى 4 نقاط، واحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى، ليتأهل رسميا إلى الدور الثاني للبطولة، رفقة نظيره الكاميرون.

بينما خرج منتخب إثيوبيا رسميا من البطولة بعد أن احتل المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة.