بإمكانه المشاركة مع منتخب السنغال.. تعليق عقوبة إيقاف بابي غاي

قررت محكمة التحكيم الرياضية ”كاس“ تعليق العقوبة التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ على الدولي السنغالي بابي غاي، مما سيسمح له باستكمال مشواره مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في الكاميرون.

وأوضح متحدث باسم ”كاس“ لوكالة فرانس برس، اليوم الإثنين، أنّ اللاعب الذي تمت معاقبته الأسبوع الماضي بسبب خلاف على انتقاله بين مرسيليا الفرنسي وواتفورد الإنجليزي، ”لم يعد موقوفًا في الوقت الحالي“.

ولم تصدر ”كاس“، التي تتخذ من لوزان مقراً لها، قراراً بشأن ”فيفا“ الذي حرم المهاجم البالغ 22 عامًا من خوض جميع المسابقات الرسمية لمدة أربعة أشهر؛ لتوقيعه عقدًا مسبقًا مع واتفورد، قبل أن يتراجع لينضم إلى مرسيليا في عام 2021.

وقال المتحدث باسم محكمة التحكيم الرياضية إن اللاعب الدولي الشاب الذي بدأ مسيرته في لوهافر في عام 2017، ”حصل ببساطة على تأثير إيقافي“ من هذه العقوبة، لحين البت باستئنافه.

ولا يزال غاي تحت خطر الإيقاف لاحقًا، في حين أن ناديه الحالي مرسيليا يواجه خطر منعه من التعاقد لمدة 12 شهرًا، بالإضافة إلى غرامة تزيد على مليوني يورو في هذه القضية.

وأعلن مرسيليا عزمه الاستئناف السبت.

وشارك لاعب خط الوسط من مقاعد البدلاء مع المنتخب السنغالي في مباراته الافتتاحية التي انتهت بالفوز على زمبابوي 1-0، لكنه لم يشارك في المواجهة أمام غينيا التي انتهت بالتعادل السلبي الأسبوع الماضي.

وتخوض السنغال التي تحتل صدارة مجموعتها الثانية برصيد 4 نقاط مباراتها الأخيرة في المجموعة ضد ملاوي، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة، عقب اقترابها مع غينيا، التي تتقاسم معها عدد النقاط ذاته، من التأهل إلى الدور ثمن النهائي.