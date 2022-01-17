جراحة في القدم تبعد أومتيتي عن برشلونة

أعلن نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الإثنين أن مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي سيخضع لجراحة غدا الثلاثاء لعلاج إصابة في القدم تعرض لها خلال التدريب.

وأضاف النادي أن اللاعب البالغ عمره 28 عاما تلقى ضربة في قدمه اليمنى وأصيب بكسر في عظام إصبع قدمه الخامس.

وتابع النادي الكتالوني في بيان: ”اللاعب سيخضع لجراحة غدا الثلاثاء مع الطبيب أنطوني دالماو وتحت إشرف الخدمات الطبية بالنادي“.

وأعلن برشلونة قبل أسبوع واحد أن أومتيتي مدد عقده مع النادي حتى يونيو حزيران 2026 ووافق على تخفيض راتبه لمدة 18 شهرا مدة الفترة المتبقية من عقده السابق.

وأضاف النادي ”من خلال تمديد العقد، سيتمكن برشلونة من زيادة حصته من ‭’‬اللعب المالي النظيف‭’‬ وبالتالي تسجيل فيران توريس في الدوري“.

وانضم المهاجم الإسباني توريس إلى برشلونة الشهر الماضي قادما من مانشستر سيتي في عقد يستمر حتى يونيو/حزيران 2027 ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو (1.14 مليار دولار).