تقرير: بنزيما يهدد ريال مدريد بالرحيل حال استقدام هالاند

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي كريم بنزيما هدد بالرحيل عن ريال مدريد الصيف المقبل إذا تعاقد النادي الملكي مع المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند في الصيف المقبل.

وحسب ما نشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية نقلا عن (El Nacional) الإسبانية، فإن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما غير سعيد بمحاولات فلورنتينو بيريز لجلب مهاجم جديد.

وسجل بنزيما البالغ من العمر 34 عامًا 24 هدفًا في 27 مباراة فقط هذا الموسم.

وخاض بنزيما 586 مباراة مع ريال مدريد منذ انتقاله إليه صيف 2009، وسجل 303 أهداف، كما فاز معه بـ19 بطولة منها 3 في الدوري و4 بدوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون ريال مدريد في مقدمة قائمة الانتظار في السباق لاقتناص هالاند، عندما يغادر بوروسيا دورتموند خلال الصيف المقبل.

يُعتقد أن هذا الأمر أثار غضب بنزيما الذي قد يحل محله في مركز رأس الحربة في البرنابيو، حيث يرى بنزيما أن النادي سيتعين عليه الاختيار بين الاثنين، مع ركن الفرنسي على دكة البدلاء.

ومع ذلك فقد أضاف التقرير نفسه أن اللاعب المخضرم ”غير راغب“ في التخلي عن حياته المهنية، ولذا سيكون على استعداد للرحيل إذا وصل هالاند.

هالاند لديه خيار الانتقال من دورتموند في نهاية الحملة عندما يفعل الشرط الجزائي البالغ 64 مليون جنيه إسترليني، حيث اعترف الرئيس التنفيذي للنادي هانز يواكيم واتسك أنه سيكون من الصعب الاحتفاظ به.

وأشار التقرير إلى أن رئيس ريال مدريد بيريز يستعد للاختيار بين المهاجم النرويجي وبنزيما، لاعبه الأول حاليًا، ويقال إن الأخير أخبره بموقفه من المغادرة.. بيريز لا يستطيع تحمل رحيل ”أفضل لاعب كرة قدم“ له من التشكيلة الأساسية على مدار الموسم المقبل، وقد تؤدي هذه المعضلة في النهاية إلى صرف النظر للتعاقد مع هالاند“.