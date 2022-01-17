برشلونة يعرض ديمبلي على مانشستر يونايتد ونيوكاسل مقابل 20 مليون يورو فقط

يبدو أن وقت عثمان ديمبلي في صفوف برشلونة بات يتم حسابه بالساعات؛ بعدما أصبح الجناح الفرنسي بعيدا تماما عن تجديد عقده مع النادي الكتالوني، لذلك قرر برشلونة عرضه على مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد مقابل 20 مليون يورو بدلا من خسارته مجانا في نهاية الموسم.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن برشلونة لن يقف مكتوف الأيدي في مواجهة رفض المهاجم لتجديد عقده، ولهذا يبحث النادي بالفعل للتخلص منه خلال الميركاتو الشتوي الحالي لجني أكبر استفادة من بيعه.

ويهدف برشلونة لجني بعض الأموال التي دفعها لبروسيا دورتموند عند التعاقد مع الجناح الفرنسي في 2017 قبل أن يغادر الكامب نو مجانا، اعتبارًا من 30 يونيو/حزيران المقبل.

وكان اقتراح تجديد عقد اللاعب مطروحًا على الطاولة لعدة أيام دون تلقي أي رد من وكيل أعماله موسى سيسوكو، الذي لا يمكن لأي نادٍ تحمل طلباته المالية.

سبورت: برشلونة يدرس فسخ عقد عثمان ديمبلي https://t.co/TdzyWtDKbn pic.twitter.com/PDrXuec94F — إرم سبورت (@EremSports) January 16, 2022

بدأ برشلونة بالفعل في اتخاذ خطوة وقدم لاعبه، حتى الآن، إلى فريقين من الدوري الإنجليزي الممتاز هما مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد، حيث كان كلا الفريقين مهتمين بالتعاقد مع ديمبلي المغرم من الأساس بفكرة اللعب في الدوري الإنجليزي.

ويحتاج ”الشياطين الحمر“ إلى قوة هجومية لاقتناص أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما لا يزال نيوكاسل يقاتل من أجل النجاة من الهبوط عبر إبرام عدة تعاقدات جديدة.

لكن برشلونة لا يزال لا يعرف ما إذا كان اللاعب قد وقع بالفعل مع نادٍ آخر وهو أمر من شأنه أن يعيق محاولات النادي لبيعه لأحد الأندية قبل 31 يناير/كانون الثاني الحالي.

ويدرك ديمبلي أنه اعتبارًا من يوليو/تموز المقبل سيكون قادرًا على التعاقد مع النادي الذي توصل معه إلى اتفاق، دون أن ينطوي ذلك على تكلفة مالية تذهب لبرشلونة.

وبالطبع برشلونة يدرك ذلك جيدا، لكنه لم يستسلم بشأن مهمته للاستفادة المالية من اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك على أمل تخفيف قيود ”اللعب المالي النظيف“، والتعاقد مع مهاجم جديد بديل في الأيام المقبلة.