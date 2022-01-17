تقارير: هازارد يطلب الرحيل عن ريال مدريد والعودة إلى تشيلسي

كشف الصحفي البلجيكي ساشا تافولييري، أن إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، يستهدف الرحيل عن النادي الملكي والعودة إلى تشيلسي الإنجليزي.

وأوضح الصحفي البلجيكي عبر حسابه على ”تويتر“: ”يعتمد الوضع الرياضي لهازارد على وضعه الطبي، إذ أوصى الفريق الطبي بإجراء عملية جديدة لكن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، أصر على تجنبها ويرغب في بيع اللاعب“.

🚨 Eden #Hazard veut quitter le #RealMadrid.

Sa situation sportive trouve aussi écho à sa situation médicale : Alors que le staff médical préconisait une nouvelle opération, le président Florentino Pérèz a insisté pour l’éviter… Souhaitant le faire jouer pour le vendre. #mercato pic.twitter.com/iXYMixJC2u — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 16, 2022

فيما قال رودي غاليتي، صحفي شبكة ”سكاي إيطاليا“، إن ”هازارد يريد مغادرة مدريد، وفي الوقت ذاته النادي الإسباني يريد بيعه، وحتى الآن فإن رغبة الجناح البلجيكي هي العودة إلى الدوري الإنجليزي وتحديدا إلى تشيلسي“.

EN DIRECT – Le mercato foot : en échec au Real Madrid, Eden Hazard voudrait retourner à Chelsea https://t.co/uwqKesH0V5 — Le Figaro Sport (@Sport24Team) January 17, 2022

وظل إيدين هازارد على مقاعد البدلاء، أمس الأحد، خلال فوز ريال مدريد على أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكان هازارد انتقل من تشيلسي إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2019 خلال صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو بالمتغيرات.

لكن اللاعب البلجيكي لم يشارك بانتظام في المباريات مع ريال مدريد خلال المواسم الماضية بسبب كثرة الإصابات التي تعرّض لها.

وكانت صحيفة ”ماركا“الإسبانية، أشارت إلى أن قيمة هازارد السوقية انخفضت إلى 35 مليون يورو، خلال عام 2021 بسبب قلة مشاركاته مع ريال مدريد، نظرًا لسلسلة إصابات متكررة عاقت مسيرته مع المرينغي.

وعانى هازارد من الإصابات في مسيرته مع الفريق، ولم يشارك إلا في 59 مباراة مع ريال مدريد، ويملك في رصيده 5 أهداف فقط، مع 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة من 21 مباراة، متقدما بخمس نقاط على إشبيلية صاحب المركز الثاني.

وأحرز ريال مدريد لقب كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم بالفوز 2-صفر على أتلتيك بيلباو في المباراة النهائية في السعودية، يوم الأحد.

وكان ريال فاز 3-2 على برشلونة في قبل نهائي كأس السوبر بعد وقت إضافي، بينما تفوق بيلباو 2-1 على أتلتيكو مدريد في لقاء مثير.

لكن ريال مدريد فرض سيطرته على المباراة النهائية وحظي بدعم أغلب المشجعين البالغ عددهم 30 ألف مشجع في استاد الملك فهد.

ونال بنزيما مهاجم فرنسا مساندة كبيرة من المشجعين، لكن مودريتش خطف الأضواء بأداء مذهل.

وواصل بنزيما هوايته في هز شباك بيلباو وأضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء ليصل إلى 18 هدفا في 26 مباراة ضد هذا الفريق، وهو أفضل سجل له ضد فريق واحد في مسيرته.

وتوج ريال مدريد بلقب كأس السوبر للمرة الـ12، بعدما سبق له التتويج في السعودية أيضا. ونال بيلباو اللقب العام الماضي عندما أقيمت المسابقة في إسبانيا بسبب جائحة كوفيد-19.