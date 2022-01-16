القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في نهائي السوبر الإسباني

يلاقي نادي ريال مدريد منافسه أتلتيك بلباو، اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، على استاد الملك سلمان في العاصمة السعودية الرياض.

وتقام المباراة الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 20:30 بتوقيت القاهرة بصافرة الحكم خوسي ماريا سانشيز.

التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني https://t.co/dpn3ldzau7 pic.twitter.com/5a3hC4AzDb — إرم سبورت (@EremSports) January 16, 2022

وتنقل المباراة عبر قناة SSC5 في السعودية بصوت المعلق فهد العتيبي، وSSC5 في السعودية بصوت المعلق أشرف محمود.

وكان ريال مدريد قد توج بلقب كأس السوبر الإسباني التي أقيمت في السعودية، بعدما فاز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح (4/1)، بعد التعادل 0/0.

وكان ريال مدريد صعد للمباراة النهائية بعد فوزه 3/2 على برشلونة في الكلاسيكو، يوم الأربعاء، في حين أطاح أتلتيك بلباو بمنافسه أتلتيكو مدريد 2/1.

وتقابل ريال مدريد وأتلتيك بلباو مرتين الموسم الحالي، وكانتا في الدوري الإسباني، حيث فاز الميرنغي 1/0 ثم 2/1، علما أن آخر فوز لأتلتيك بلباو على الميرنغي في مختلف المسابقات كان في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2020 بنتيجة 2/1.

ويعد برشلونة أكثر ناد تتويجا بلقب كأس السوبر الإسباني برصيد 13 لقبا، كان آخرها عام 2018، في حين نال ريال مدريد اللقب 11 مرة، مقابل 3 لكل من أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لاكارونا، ولقبين لأتلتيكو مدريد، ولقب لكل من إشبيلية وريال سرقسطة وفالنسيا وريال مايوركا وريال سوسيداد.

رقم مارسيلو

وسيكون المدافع البرازيلي مارسيلو، على موعد مع التاريخ حال تتويج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني.

وسيصبح مارسيلو اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ ريال مدريد، مع باكو خينتو برصيد 23 لقبا لكل منهما.

👕🔢 ¡Todo listo en nuestro vestuario antes de la final!#Supercopa pic.twitter.com/o9btHFp2l9 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 16, 2022

وحال تتويج ريال مدريد باللقب سيتجاوز مارسيلو اللاعبين مانولو سانشيز وسيرجيو راموس، ونال كل منهما 22 لقبا مع ريال مدريد.

وانتقل مارسيلو إلى ريال مدريد في ديسمبر 2006، ونال مع الفريق لقب الليغا 5 مرات، مقابل 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في كأس ملك إسبانيا، و4 ألقاب في كأس العالم للأندية، وفي كأس السوبر الأوروبي 3 مرات، و4 في كأس السوبر الإسباني.

أما كريم بنزيما فحال تتويج ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني فسيرفع رصيده من الألقاب مع الفريق إلى 20 لقبا، كما يستطيع الكرواتي لوكا مودريتش وناتشو فرنانديز دخول قائمة اللاعبين الـ10 الأكثر حصدا للبطولات مع الميرنغي.