سبورت: برشلونة يدرس فسخ عقد عثمان ديمبلي

كشفت صحيفة ”سبورت“ عن وجوده تجاه داخل مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، لفسخ عقد الفرنسي عثمان ديمبلي مع الفريق الكتالوني، بعد رفض اللاعب الرحيل في الميركاتو الشتوي الحالي، في ظل تعقد أزمة تجديد عقده.

وينتهي عقد ديمبلي في الـ30 من يونيو ويحق له الانتقال المجاني إلى ناد آخر دون أي مقابل، في ظل وجود اهتمامات من أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، يوم الأحد، فإن ”ديمبلي أخبر برشلونة أنه لن يجدد عقده مع الفريق، وبالتالي النادي يدرس إنهاء التعاقد معه ودفع مستحقاته حتى نهاية شهر يناير الجاري، بذلك سيخفف البارسا من فاتورة الرواتب“.

وكانت إذاعة ”راديو كتالونيا“، أوضحت أن ديمبلي أصر على عقد جديد مدته 5 سنوات مقبلة بالإضافة إلى 20 مليون يورو عمولة للوكيل و20 مليون مكافأة توقيع على العقد مع راتب إجمالي قيمته 200 مليون يورو.

ولكن مسؤولي برشلونة اعتبروا طلبات ديمبلي مهينة وتحدثوا بالفعل بشكل مباشر من خلال المدير الرياضي، ماتيو أليماني، الذي حذره من العواقب.

وأشارت إلى أن برشلونة وجه تحذيرا لوكيل اللاعب بأن على ديمبلي نسيان المشاركة في أي دقيقة أخرى مع الفريق حتى الـ30 من يونيو، مذكرًا إياه بأن هناك كأس عالم قريبًا ستقام في قطر 2022.

#FCB 🔵🔴 💥 El Barça quiere sacar algún pequeño rédito de la salida de Ousmane Dembélé 👉 Evitarán a toda costa que se vaya libre un jugador que costó 100 millones ✍️ Lluís Miguelsanzhttps://t.co/LUzXBUgrrs — Diario SPORT (@sport) January 16, 2022

وشددت على أن ”تشافي لا يؤيد فكرة استبعاد لاعب في المدرجات لمدة 6 أشهر والتدريب بشكل منفصل، ولذلك فإن أفضل حل للجميع سيكون الخروج الفوري من برشلونة، إما في شكل انتقال وإما فسخ التعاقد“.

ويدرس برشلونة حاليا أفضل البدائل، حتى أنه يفكر في مسار فسخ العقد والذهاب إلى المحكمة لأنه سيكون هناك صراع قوي مع ديمبلي ووكيله على الراتب المتبقي.

وأوضحت أن كل شيء يشير إلى أن ديمبلي كان يخوض مباراته الأخيرة مع برشلونة، يوم الأربعاء، ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ويبدو أن رحيله عن برشلونة أصبح مسألة وقت ليس أكثر.

وكان وكيل ديمبلي أشار أخيرا إلى أن اللاعب لن يغادر في يناير، وسيرحل في الصيف لو لم يقم النادي بتلبية مطالبه المادية.

وتعتبر الأولوية في الوقت الحالي للدوري الإنجليزي، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام ونيوكاسل وتشيلسي.

وكان برشلونة وقع في صيف 2017 أغلى صفقة في تاريخ النادي في ذلك الوقت، عندما تعاقد مع المهاجم الفرنسي قادما من بروسيا دورتموند مقابل 105 ملايين يورو، مع 40 مليون يورو متغيرات.

وأبرم برشلونة صفقة ديمبلي لتعويض رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان في الصيف ذاته، إلا أن اللاعب الفرنسي لم يتمكن من تعويض جزء صغير من الفراغ الذي تركه البرازيلي حتى الآن.

ويلعب ديمبلي ،حالياً، موسمه الخامس مع برشلونة، واكتفى بالمشاركة في 126 مباراة، وسجل 30 هدفاً، وصنع 23.

وبجانب الأموال التي أنفقها برشلونة للتوقيع مع ديمبلي والتي وصلت حتى الآن إلى 135 مليون يورو تقريباً، فإن اللاعب يحصل على راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو، مع وجود أموال أخرى يحصل عليها اللاعب كمتغيرات، وبالإضافة لـ7 ملايين يورو حصل عليها ممثلوه.