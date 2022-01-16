التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني

يستضيف ملعب ”الملك فهد الدولي“ بالعاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الأحد، المواجهة التي تجمع بين ريال مدريد ومنافسه أتلتيك بلباو على لقب كأس السوبر الإسباني.

وتأهل ريال مدريد بعد عبور غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 3-2 كما تخطى أتلتيك بلباو منافسه أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية على ملعب ”الملك فهد“ بصافرة الحكم خوسي ماريا سانشيز.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC5 بصوت المعلق فهد العتيبي، وSSC5 بصوت المعلق أشرف محمود.

ماذا يقول التاريخ؟

فاز ريال مدريد باللقب 11 مرة مقابل 3 مرات فقط لصالح أتلتيك بلباو حامل اللقب في آخر نسخة.

وبدأت بطولة كأس السوبر الإسباني بفوز أتلتيكو مدريد على حساب إسبانيول عام 1940 وهو أول بطل للسوبر.

وفاز ريال مدريد في آخر مواجهة جمعته بمنافسه أتلتيك بلباو يوم 22 ديسمبر الماضي ببطولة الدوري الإسباني بنتيجة 2-1، كما أن بلباو فاز في آخر 3 مواجهات ضد ريال مدريد منذ أن تغلب بنتيجة 2-1 في كأس السوبر الإسباني يوم 14 يناير من العام الماضي.

أسلحة ريال مدريد

يبحث ريال مدريد عن تحقيق الفوز على حساب أتلتيك بلباو وحصد لقب السوبر للمرة 12 في تاريخه ليقترب من برشلونة الأكثر تتويجاً بهذه البطولة برصيد 13 مرة.

ولم يفز أنشيلوتي بلقب كأس السوبر الإسباني من قبل مع ريال مدريد في تجربته الأولى، كما أنه يحلم بتحقيق أول ألقابه في هذه الولاية بعدما حقق 4 بطولات في الولاية الأولى.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي، إن ريال مدريد في أتم الجاهزية لخوض مباراة السوبر الإسباني أمام بلباو وتخطي آثار مواجهة برشلونة، مؤكداً أن هذه المواجهة ستكون أصعب لأنها ستضمن التتويج باللقب للفريق الفائز.

وأوضح أن مواجهات بلباو الأخيرة كانت متكافئة وهو ما يجعل الحظوظ متساوية تماماً بين الفريقين مؤكداً أنه سيلعب لتحقيق الفوز وحسم اللقب أمام بلباو.

ويغيب عن ريال مدريد ماركو أسينسيو للإصابة بجانب داني كارفخال للإصابة بفيروس كورونا.

ومن المرجح أن يعتمد أنشيلوتي على تشكيلة تضم حارس المرمى تيبو كورتوا وأمامه رباعي خط الدفاع إيدير ميليتاو ودافيد آلابا ولوكاس فاسكيز وفيرلاند ميندي.

ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره توني كروس ولوكا مودريتش مع ثلاثي الهجوم كريم بنزيما وفينسيوس جونيور ورودريغو.

أوراق بلباو

يدخل أتلتيك بلباو المباراة باحثاً عن الحفاظ على لقب السوبر الإسباني وحسم الفوز على ريال مدريد ولكن المدرب مارسيلينو تورال تمسك بالواقعية الشديدة قبل مواجهة الليلة، مشيراً في المؤتمر الصحفي إلى أن الفوز على ريال مدريد يتطلب معاناة.

وأكد أن الروح القتالية ستعوض عامل الإرهاق الذي يعاني منه فريقه خاصة أن ريال مدريد حصل على راحة إضافية لمدة يوم، موضحاً أن الفريق عليه أن يكون محتفظاً بكامل تركيزه أمام ريال مدريد.

ومن المرجح أن يعتمد بلباو على حارس المرمى أوناي سيمون وأمامه رباعي خط الدفاع ييراي ألفاريز وأنيغو مارتينيز وأوسكار دي ماركوس وميكيل بالينزياغا.

ويقود خط الوسط داني غارسيا وبجواره أويير زاراغا مع ثنائي الأطراف أليكس بيرنيغور وإيكر موناين مع ثنائي الهجوم أويهان سانكيت وإيناكي ويليامز.

وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن ريال مدريد يعتمد بشكل كبير على سرعات فينسيوس جونيور وتمويل كريم بنزيما له وهو ما يجعل الهجمات المعاكسة السلاح الأبرز في يد أنشيلوتي.

وأوضح أن بلباو يميل للضغط على الأطراف واستغلال تحركات المهاجم ويليامز والقائد موناين وهما الثنائي الأخطر في تشكيلة الفريق الباسكي.