إيقاف مباراة إشبيلية ضد ريال بيتيس في كأس الملك بعد إصابة لاعب بعصا معدنية (فيديو)

شهدت المباراة التي تجمع بين ريال بيتيس ضد إشبيلية، مساء السبت، ضمن مواجهات ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، أحداثا مؤسفة.

وتقام مباراة ريال بيتيس ضد إشبيلية على ملعب “ستاد بينتو فيامارين” ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميا عن تعليق المباراة بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدها ”ديربي الأندلس“، وتم تأجيلها إلى وقت لاحق، كما أدان الاتحاد الإسباني كل أعمال العنف التي حدثت على أرض الملعب.

🚨 OFICIAL | Se suspende el partido de octavos de final de Copa del Rey entre el @RealBetis y el @SevillaFC. ➡️ La RFEF condena todo acto de violencia en los terrenos de juego. pic.twitter.com/uw6f77mfhO — RFEF (@rfef) January 15, 2022

وتوقفت المباراة بعد إصابة جوان جوردان، لاعب إشبيلية، بمقذوف رمى به أحد أنصار بيتيس، ليسقط اللاعب على الأرض مصابا.

ورفض مدرب ولاعبي إشبيلية استكمال المباراة بسبب ما حدث، حيث ظهرت حكم المباراة وهو يمسك بعصا معدنية ويتشاور مع المسؤولين بشأن الأحداث، ليستقروا في النهاية على إلغاء المباراة.

وأشارت تقارير إلى أن المواجهة ربما يتم تأجيلها إلى غدا الأحد، وستقام دون حضور الجماهير.

Real Betis and Sevilla's Copa del Rey match was stopped after a Sevilla player was hit with an object during Betis' goal celebration. pic.twitter.com/Z7yVQUJwoo — ESPN FC (@ESPNFC) January 15, 2022

وبعد أن تقدم إشبيلية في النتيجة في الدقيقة 35 عن طريق النجم الأرجنتيني أليخاندرو غوميز، عاد بيتيس سريعا بهدف التعادل بعد 4 دقائق بفضل نبيل فقير.

وفي خضم احتفالات جماهير بيتيس بالهدف، ألقى أحد الجماهير جسما، يبدو بلاستيكيا، على الملعب ليصيب مباشرة رأس خوردان، ويقرر الحكم إيقاف اللقاء لعلاجه.

وبعد 8 دقائق من التوقف، قرر الحكم استدعاء لاعبي الفريقين لغرف خلع الملابس، قبل أن يتخذ قرارا نهائيا بشأن استكمال اللقاء من عدمه.