إيقاف مباراة إشبيلية ضد ريال بيتيس في كأس الملك بعد إصابة لاعب بعصا معدنية (فيديو)

شهدت المباراة التي تجمع بين ريال بيتيس ضد إشبيلية، مساء السبت، ضمن مواجهات ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، أحداثا مؤسفة.

وتقام مباراة ريال بيتيس ضد إشبيلية على ملعب “ستاد بينتو فيامارين” ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميا عن تعليق المباراة بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدها ”ديربي الأندلس“، وتم تأجيلها إلى وقت لاحق، كما أدان الاتحاد الإسباني كل أعمال العنف التي حدثت على أرض الملعب.

وتوقفت المباراة بعد إصابة جوان جوردان، لاعب إشبيلية، بمقذوف رمى به أحد أنصار بيتيس، ليسقط اللاعب على الأرض مصابا.

ورفض مدرب ولاعبي إشبيلية استكمال المباراة بسبب ما حدث، حيث ظهرت حكم المباراة وهو يمسك بعصا معدنية ويتشاور مع المسؤولين بشأن الأحداث، ليستقروا في النهاية على إلغاء المباراة.

وأشارت تقارير إلى أن المواجهة ربما يتم تأجيلها إلى غدا الأحد، وستقام دون حضور الجماهير.

Real Betis and Sevilla's Copa del Rey match was stopped after a Sevilla player was hit with an object during Betis' goal celebration. pic.twitter.com/Z7yVQUJwoo

— ESPN FC (@ESPNFC) January 15, 2022