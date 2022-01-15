رياضة

إيقاف مباراة إشبيلية ضد ريال بيتيس في كأس الملك بعد إصابة لاعب بعصا معدنية (فيديو)
تاريخ النشر: 15 يناير 2022 22:05 GMT
تاريخ التحديث: 15 يناير 2022 23:15 GMT

إيقاف مباراة إشبيلية ضد ريال بيتيس في كأس الملك بعد إصابة لاعب بعصا معدنية (فيديو)

شهدت المباراة التي تجمع بين ريال بيتيس ضد إشبيلية، مساء السبت، ضمن مواجهات ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، أحداثا مؤسفة. وتقام مباراة ريال بيتيس ضد إشبيلية على ملعب

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

شهدت المباراة التي تجمع بين ريال بيتيس ضد إشبيلية، مساء السبت، ضمن مواجهات ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، أحداثا مؤسفة.

وتقام مباراة ريال بيتيس ضد إشبيلية على ملعب “ستاد بينتو فيامارين” ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميا عن تعليق المباراة بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدها ”ديربي الأندلس“، وتم تأجيلها إلى وقت لاحق، كما أدان الاتحاد الإسباني كل أعمال العنف التي حدثت على أرض الملعب.

وتوقفت المباراة بعد إصابة جوان جوردان، لاعب إشبيلية، بمقذوف رمى به أحد أنصار بيتيس، ليسقط اللاعب على الأرض مصابا.

ورفض مدرب ولاعبي إشبيلية استكمال المباراة بسبب ما حدث، حيث ظهرت حكم المباراة وهو يمسك بعصا معدنية ويتشاور مع المسؤولين بشأن الأحداث، ليستقروا في النهاية على إلغاء المباراة.

وأشارت تقارير إلى أن المواجهة ربما يتم تأجيلها إلى غدا الأحد، وستقام دون حضور الجماهير.

وبعد أن تقدم إشبيلية في النتيجة في الدقيقة 35 عن طريق النجم الأرجنتيني أليخاندرو غوميز، عاد بيتيس سريعا بهدف التعادل بعد 4 دقائق بفضل نبيل فقير.

وفي خضم احتفالات جماهير بيتيس بالهدف، ألقى أحد الجماهير جسما، يبدو بلاستيكيا، على الملعب ليصيب مباشرة رأس خوردان، ويقرر الحكم إيقاف اللقاء لعلاجه.

وبعد 8 دقائق من التوقف، قرر الحكم استدعاء لاعبي الفريقين لغرف خلع الملابس، قبل أن يتخذ قرارا نهائيا بشأن استكمال اللقاء من عدمه.

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