ردا على اهتمام ريال مدريد.. برشلونة يستدعي وكيل أعمال أراوخو

يعقد برشلونة اجتماعا مع وكيل أعمال مدافعه الشاب رونالد أراوخو في الأيام المقبلة؛ بهدف التفاوض على عقد جديد لمدافع أوروغواي يتضمن تحسين الراتب وزيادة في كل من سنوات العقد والشرط الجزائي في عقده، البالغ حاليا 200 مليون يورو.

وينتهي عقد أراوخو مع النادي الكتالوني في يونيو/حزيران 2023، ويحظى اللاعب، البالغ من العمر 22 عامًا، باهتمام العديد من الأندية الإنجليزية منذ انطلاقته الناجحة مع برشلونة في العامين الأخيرين.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن ريال مدريد وتحديدا رئيس النادي فلورنتينو بيريز أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أراوخو، ويتمنى ألا يجدد اللاعب عقده مع النادي الكتالوني، لذلك يبدو أن تحرك برشلونة جاء بعد اهتمام بيريز مباشرة.

وبدأت الاتصالات بين الإدارة الرياضية لبرشلونة وممثل اللاعب إدواردو كرينجار قبل أسابيع، وستتجدد في الأيام القليلة المقبلة وجهًا لوجه، حيث يريد اللاعب البقاء في برشلونة، لكنه يريد أن يتم الاعتراف به وتقديره وفقًا للأداء الذي يقدمه وكل ما يقدمه لبرشلونة.

بناء على رغبة بيريز.. ريال مدريد يطارد رونالد أراوخو مدافع برشلونة https://t.co/ztWry7Y4SL pic.twitter.com/kxGFArngJE — إرم سبورت (@EremSports) January 13, 2022

ويدرك النادي أنه يجب مكافأة اللاعب على أدائه الرائع والتزامه الكبير، خاصة بعدما خاض يوم الأربعاء الماضي قبل نهائي كأس السوبر المحلية أمام ريال مدريد، بعد خمسة أيام فقط من خضوعه لعملية جراحية لعلاج كسرين في إصبعين من اليد اليمنى.

وأوضح النادي أنه سيقدم للاعب عقدا جديدا وفقًا لكل ما يقدمه وما يمكنه تقديمه؛ لأنه يبلغ من العمر 22 عامًا فقط ويدركون أهميته في مستقبل الفريق.

تفاؤل برشلونة

وعلى الرغم من أن الموضوع لم يتم التطرق إليه بعد، إلا أنهم في برشلونة متفائلون بشأن استمراريته؛ لأنهم يعرفون تقدير اللاعب للنادي؛ ولأنه ممتن للفرصة التي منحها له برشلونة عندما أحضره إلى أوروبا من أوروغواي مقابل 1.7 مليون يورو، يمكن أن تصبح خمسة ملايين بإضافة المتغيرات.

وأوضح النادي أيضًا أنه يعرف أنهم في ريال مدريد أبدوا اهتمامًا بعرقلة المفاوضات من خلال التحدث عن اهتمام ريال مدريد بأراوخو، لكنهم هادئون جدًا في هذا الصدد.

ويدرك برشلونة أن إغراءات بيريز لن تغير من وجهة نظر المدافع الشاب، وكذلك الاهتمام الخارجي وتحديدا من أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بسبب قوته البدنية التي تناسب البريميرليغ الذي لدى أنديته الكثير من المال أيضا.