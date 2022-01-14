كأس الأمم الأفريقية.. تعادل السنغال وغينيا بدون أهداف

فشلت السنغال، المرشحة قبل البطولة للتتويج باللقب والمتضررة بشدة من كوفيد-19، في الإقناع مجددا في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم وتعادلت بدون أهداف مع غينيا في بافوسام لكنها اقتربت من التأهل لدور 16 اليوم الجمعة.

ولم يقدم المنتخبان العرض المنتظر منهما في هذا اللقاء حيث انحصر اللعب في وسط الملعب في أغلب فتراته، ولم تشهد المباراة فرصا خطيرة تذكر.

ويتقاسم المنتخبان الصدارة بالمجموعة الثانية برصيد أربع نقاط عقب فوزهما في الجولة الافتتاحية.

ومع تأهل أول فريقين من كل مجموعة بجانب أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث فمن المتوقع أن تكفي أربع نقاط للتأهل لدور 16 لكن السنغال لم ترتق للتطلعات وتأثرت بغياب عشرة لاعبين.

وتلعب مالاوي ضد زيمبابوي في وقت لاحق اليوم بنفس المجموعة.