قبل نهائي كأس السوبر الإسباني.. ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال بفيروس كورونا

أعلن ريال مدريد إصابة مدافعه داني كارفاخال، قبل مواجهة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيك بلباو، يوم الأحد المقبل، على ملعب استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: ”أُبلغ نادي ريال مدريد أن نتيجة اختبار لاعبنا كارفاخال إيجابية لكوفيد 19.

ويعني هذا تأكد غياب اللاعب كارفاخال عن ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو، يوم الأحد المقبل.

ولعب كارفاخال 90 دقيقة في مباراة ريال مدريد مع برشلونة، يوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث شارك مكانه لوكاس فاسكيز.

وشارك كارفاخال الموسم الحالي 17 مباراة مع ريال مدريد بواقع 1166 دقيقة، سجل فيها هدفا وصنع هدفا.

وفاز ريال مدريد 3/2 على برشلونة في الكلاسيكو، في مباراة امتدت إلى الشوطين الإضافيين، ليواصل ريال مدريد تفوقه على برشلونة في المواجهات المباشرة.

بناء على رغبة بيريز.. ريال مدريد يطارد رونالد أراوخو مدافع برشلونة https://t.co/ztWry7Y4SL pic.twitter.com/kxGFArngJE — إرم سبورت (@EremSports) January 13, 2022

وحقق ريال مدريد الفوز الخامس على التوالي على برشلونة في مختلف المسابقات، في حين انتهت المباراة التي سبقت انتصارات ريال مدريد بالتعادل السلبي في ديسمبر 2019.

ومن المقرر أن يتواجها مجددا على ملعب سانتياغو برنابيو، في مارس المقبل، في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وسيلعب ريال مدريد مع أتلتيك بلباو نهائي كأس السوبر الإسباني بعدما أطاح النادي الباسكي بمنافسه أتلتيكو مدريد بالفوز عليه 2/1، أمس الخميس، على استاد الملك فهد الدولي.

وكان أتلتيك بلباو قد نال لقب كأس السوبر الإسباني 2020 بالفوز على برشلونة 3/2 في المباراة النهائية.

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وبرشلونة هو أكثر ناد تتويجا بلقب كأس السوبر الإسباني برصيد 13 مرة مقابل 11 لريال مدريد و3 لكل من ديبورتيفو لاكارونا وأتلتيك بلباو ولقبين لأتلتيكو مدريد، مقابل لقب لكل من إشبيلية وريال سرقسطة وفالنسيا ومايوركا وريال سوسيداد.

ويراهن ريال مدريد على ثنائية كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور للتتويج بكأس السوبر الإسباني.

وشارك بنزيما في 26 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي سجل فيها 23 هدفا وصنع 9، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 17 هدفا.

في حين سجل فينيسيوس جونيور 15 هدفا وصنع 9 في 27 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الحالي، بينها 12 هدفا في الدوري الإسباني، ويحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الليغا مع خوان ميغيل خمينيز لوبيز لاعب ريال بيتيس.