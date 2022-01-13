أتليتك بيلباو يقلب تأخره ويطيح بأتلتيكو مدريد من كأس السوبر الإسباني

سجل البديل نيكو وليامز هدفا متأخرا في الشوط الثاني ليحول أتليتك بيلباو حامل اللقب تأخره إلى فوز 2-1 على أتلتيكو مدريد بطل الدوري في قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم اليوم الخميس في السعودية.

وضرب بيلباو موعدا مع ريال مدريد، الذي هزم غريمه برشلونة 3-2 أمس الأربعاء، في النهائي يوم الأحد.

وبعد شوط أول بطيء أمام مدرجات نصفها خالية من الجماهير في استاد الملك فهد بالرياض استيقظ الفريقان حين تقدم أتلتيكو بعد مرور ساعة عن طريق حارس بيلباو أوناي سيمون بالخطأ في مرماه.

وقابل جواو فيلكس ركلة ركنية من ليمار وحولها برأسه لترتطم الكرة بالقائم ثم اصطدمت بظهر سيمون لتعبر خط المرمى.

وتعادل بيلباو بضربة رأس أخرى عقب ركلة ركنية ليسجل يراي ألباريز من مسافة قريبة في الدقيقة 77.

واشتد الضغط على أتلتيكو وأنقذ الحارس يان أوبلاك ثلاث فرص خطيرة.

لكن أوبلاك الرائع لم يتمكن من منع تسديدة وليامز المنخفضة من متابعة لكرة مرتدة ليضمن الانتصار قبل تسع دقائق على النهاية.

🔴 أتلتيك بلباو يتأهل لنهائي السوبر الاسباني و يلاقي ريال مدريد بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد 2-1.#السوبر_الإسباني #اتلتيكو_مدريد_بلباو pic.twitter.com/VwiR6ihh5r — إرم سبورت (@EremSports) January 13, 2022

وتعرض خوسيه خيمنيز مدافع أتلتيكو للطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب تدخل قوي ضد إنييجو مارتينيز.