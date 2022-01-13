بناء على رغبة بيريز.. ريال مدريد يطارد رونالد أراوخو مدافع برشلونة

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن رونالد أراوخو مدافع برشلونة بات هدفا لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد؛ لتعزيز صفوف النادي الملكي.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية نقلا عن برنامج ”Sin Concesiones“ إن التعاقد مع المدافع الأوروغواياني يعتبر رغبة بيريز، الذي حاول بالفعل التعاقد معه قبل انضمامه إلى برشلونة.

وينتهي عقد أراوخو مع النادي الكتالوني في يونيو/حزيران 2023، وفي مدريد يأملون أن ينتهي به الأمر بعدم التجديد مع برشلونة، ليتمكن من الاقتراب من التعاقد معه مجانا، وهو ما يبدو غير مرجح اليوم.

ويحظى أراوخو، البالغ من العمر 22 عامًا، باهتمام العديد من الأندية الإنجليزية منذ انطلاقته الناجحة مع برشلونة في العامين الأخيرين.

وقد انضم الدولي الأوروغواياني إلى النادي الكتالوني في 2018 من بوسطن ريفر مقابل نحو خمسة ملايين يورو، ومنذ 2019 شق طريقه مع الفريق الأول بعد التألق مع الفريق الثاني.

ريال مدريد يصعق برشلونة بثلاثية ويخطف تذكرة نهائي كأس السوبر الإسباني (فيديو) https://t.co/9JR3V8obz9 pic.twitter.com/lUNYAAInO4 — إرم سبورت (@EremSports) January 12, 2022

وبدأ برشلونة بالفعل المفاوضات مع أراوخو في الآونة الأخيرة، لكن حتى الآن لا يوجد اتفاق بين الطرفين.

ويبدو أن رغبة قلب الدفاع الأوروغواياني بعيدًا تماما عن الرحيل عن برشلونة، لكنه يريد الحصول على مقابل مالي يشعر من خلاله بتقدير النادي له.

وقد أظهر أراوخو رغبته في البقاء مع برشلونة في مباراة الكلاسيكو في كأس السوبر المحلية أمام ريال مدريد، والتي خاضها بعد خمسة أيام فقط من خضوعه لعملية جراحية في يده اليمنى، وقد شارك لمدة 120 دقيقة قبل الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتغلب ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو للمرة السابعة في ثماني مواجهات في كأس السوبر، لكن تشافي هرنانديز المدير الفني للنادي الكتالوني يرى أن فريقه كان يستحق الفوز.

وتأهل ريال مدريد إلى النهائي يوم الأحد القادم، وسيواجه الفائز من مواجهة أتليتيك بيلباو حامل اللقب، وأتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني، في الرياض.

ودخل ريال مدريد المباراة وهو المرشح للفوز، لكن متصدر الدوري الإسباني عانى أمام برشلونة المتعثر هذا الموسم.

وكان من المفترض أن يشهد الملعب حضور 50 بالمئة من سعته؛ بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا، لكنه بدا ممتلئا عن آخره بجماهير حضرت أول نسخة من قمة الفريقين خارج إسبانيا.