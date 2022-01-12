ريال مدريد يصعق برشلونة بثلاثية ويخطف تذكرة نهائي كأس السوبر الإسباني (فيديو)

صعد فريق ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني عقب فوزه الدرامي على غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 3/2.

وشهدت مواجهة نصف نهائي بطولة السوبر الإسباني، التي احتضنها ملعب ”الملك فهد الدولي“ في العاصمة السعودية الرياض، إثارة ودراما، حيث تقدم ريال مدريد مرتين، وأدركه برشلونة بتعادلين في أوقات قاتلة، لتتجه المباراة للأشواط الفاصلة التي ابتسمت للميرنغي.

قص البرازيلي فينسيوس جونيور شريط أهداف اللقاء وتمكن من تسجيل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 25، بعد تلقيه تمريرة رائعة من الفرنسي كريم بنزيما، ليطلق تسديدة قوية سكنت شباك تير شتيغن.

كثف بعد ذلك لاعبو برشلونة محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، وهو ما حدث بالفعل عند الدقيقة 42 عن طريق الهولندي لوك دي يونغ، الذي استغل خطأ من إيدير ميليتاو في تشتيت الكرة، وأودعها في الشباك.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

شوط الإثارة

وفي الشوط الثاني، دفع تشافي مدرب برشلونة بالمغربي عبد الصمد الزلزولي وبيدري، وكان ذلك الأخير قريبًا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 49، لكن تسديدته مرت بجوار مرمى كورتوا.

وبادل ريال مدريد هجماته المضادة لبرشلونة، حتى نجح كريم بنزيما في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وسدد بنزيما كرة قوية تصدى لها شتيغن، لتعود إلى داني كارفاخال الذي مرر الكرة لبنزيما مرة أخرى ليضعها المهاجم الفرنسي في الشباك.

وقبل نهاية المباراة واحتفالات المدريديين، سجل البديل أنسو فاتي هدف التعادل لنادي برشلونة في الدقيقة 84.

وسجل فاتي نجم برشلونة الصاعد الهدف بضربة رأسية رائعة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها جوردي ألبا من الجهة اليسرى، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية.

وامتدت المباراة إلى شوطين إضافيين لتحديد المتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، ومع بداية الشوط الإضافي الأول استطاع البديل فيدي فالفيردي تسجيل ثالث أهداف ريال مدريد في الدقيقة 98.

الهدف جاء من هجمة مرتدة رائعة ومثالية بدأها كاسيميرو، الذي مرر الكرة في اليمين لزميله رودريغو، ليمررها بدوره إلى فالفيردي، الذي وضع الكرة بسهولة في الشباك.

وحاول برشلونة العودة إلى المباراة والتعادل لثالث مرة، لكن دفاعات ريال مدرد كانت بالمرصاد، لتخطف تذكرة التأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني.

بهذا الفوز سيتنافس ريال مدريد على رفع كأس السوبر مع الفائز من نصف النهائي الآخر، الذي سيجمع بين أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد بعد غدٍ الخميس.

وكانت المواجهة الأخيرة بين الغريمين والأولى منذ رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، انتهت بفوز النادي الملكي 2-1 على ملعب ”الكامب نو“ في أكتوبر الماضي.

وتوج برشلونة بلقب كأس السوبر 13 مرة (رقم قياسي) آخرها عام 2018، مقابل 11 للفريق الملكي.

ومنذ العام 2010، تواجه الفريقان 40 مرة، فاز برشلونة 16 مرة مقابل 14 للريال، إضافة إلى عشرة تعادلات.

ووقع الاتحاد الإسباني لكرة القدم اتفاقاً لثلاث سنوات مقابل 120 مليون يورو (145 مليون دولار) مع السلطات السعودية في 2019 لتوسيع البطولة وإقامتها في الشرق الأوسط.

وأقيمت البطولة هناك لأول مرة قبل عامين وفاز ريال مدريد على أتلتيكو، وأقيمت نسخة العام الماضي في إسبانيا بسبب وباء كوفيد-19.