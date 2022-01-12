القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني

يصطدم فريق برشلونة بنظيره ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، في كأس السوبر الإسباني، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

وسيتواجه برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو بالدور نصف النهائي للسوبر الإسباني، على ملعب استاد الملك فهد الدولي.

ويدخل برشلونة المباراة بعد تعادل أمام غرناطة بهدف لمثله في منافسات الدوري الإسباني، وريال مدريد حقق فوزًا على فالنسيا برباعية لهدف.

وتشهد منافسات كأس السوبر الإسباني في السعودية مشاركة 4 أندية في البطولة التي تقام خلال الفترة من الـ12 حتى الـ16 من يناير الجارى وهي: أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني، برشلونة بطل كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد وصيف الليغا، وأتلتيك بيلباو وصيف الكأس.

ويتصدر برشلونة قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الإسباني على مر التاريخ برصيد 13 مرة من إجمالي 25 مشاركة سابقة.

التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو السوبر الإسباني https://t.co/zrhFow3e80 pic.twitter.com/nrhPrE4AUD — إرم سبورت (@EremSports) January 12, 2022

في المقابل، نجح ريال مدريد في الفوز بلقب السوبر الإسبانى 11 مرة ليأتي في المركز الثاني خلف الفريق الكتالوني بقائمة الأكثر تتويجا، حيث حصد الميرنغي ألقابه الـ11 من إجمالي 17 مشاركة سابقة في البطولة.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 49 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 4 وخسارة لقاءين وتسجيل 41 هدفا وتلقى 17 هدفا علما بأنه لعب مباراة أكثر من فرق المقدمة.

فيما يأتي برشلونة خامسا في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 8 لقاءات وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 31 هدفاً وتلقى 23.

ومن المقرر أن يلتقى الفائز من مواجهة الكلاسيكو، في المباراة النهائية للسوبر الإسباني، مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى والتي تجمع بين فريقي أتلتيكو مدريد وأتليتك بيلباو على ستاد ”الملك فهد الدولي“ في التاسعة، مساء الخميس.

يذكر أن ريال مدريد قد تغلب على برشلونة بنتيجة 2-1 في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري 2021-2022.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

تذاع المباراة عبر قناة SSC5 السعودية، قمر Arabsat 2B، تردد 12418، استقطاب أفقي، ترميز 27500، التصحيح 3/4.

كما تذاع المباريات عبر قنوات الشيرينج، من أبرزها، قناة BT sport 1 HDالبريطانية، القمر Astra 2A/2B/2D، تردد 12515، استقطاب أفقي، ترميز 22000، التصحيح 3/4.

قناة Eleven Sports 1 HD portugal، قمر Hispasat 1B/1C/1D ، تردد 12398، استقطاب أفقي، ترميز 27500، التصحيح 3/4.