التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو السوبر الإسباني

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب ”الملك فهد الدولي“ بالعاصمة السعودية الرياض لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو السوبر الإسباني.

ويستكمل نصف نهائي السوبر الإسباني غدًا الخميس، بمواجهة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو على أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على الملعب ذاته.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC 5 بصوت المعلق فهد العتيبي وأيضاً المعلق عبد الله الحربي.

تاريخ المواجهات

أقيمت من قبل 247 مواجهة رسمية بين برشلونة وريال مدريد، ويتفوق ريال مدريد في 99 مواجهة مقابل 96 مواجهة لصالح برشلونة و52 مباراة انتهت بالتعادل بين الفريقين.

وعلى صعيد بطولة كأس السوبر الإسباني، فاز ريال مدريد 8 مرات مقابل 4 انتصارات لبرشلونة وتعادلين.

وفاز ريال مدريد في آخر 4 لقاءات جمعته بمنافسه التقليدي برشلونة الذي حقق آخر فوز بالكلاسيكو يوم الـ 2 من مارس 2019 بهدف دون رد سجله إيفان راكيتيتش.

قبل كلاسيكو السوبر في السعودية.. أنشيلوتي يتوقع تحسن برشلونة تحت قيادة تشابي https://t.co/4pqh99U5O6 pic.twitter.com/hXTlp1nGLY — إرم سبورت (@EremSports) January 11, 2022

أسلحة ريال مدريد

يبحث ريال مدريد عن إضافة لقب جديد إلى خزائنه بحصد بطولة كأس السوبر الإسباني مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن ”فريقه يسعى لتحقيق اللقب الأول هذا الموسم وجاء إلى السعودية من أجل العودة بلقب السوبر وهو ما يتحقق أولاً بعبور عقبة برشلونة ثم التركيز في اللقاء النهائي“.

وأشار إلى أن المباراة ستكون كعادة لقاءات الكلاسيكو مليئة بالتوتر والندية ولكنها في النهاية مباراة جماهيرية ينتظرها الجميع.

ومن المنتظر أن يعتمد ريال مدريد على طريقة 4-3-3 بوجود حارس المرمى تيبو كورتوا وأمامه رباعي خط الدفاع إيدير ميليتاو ودافيد ألابا ولوكاس فاسكيز وفيرلاند ميندي.

ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره توني كروس ولوكا مودريتش مع ثلاثي خط الهجوم ماركو أسينسيو وكريم بنزيما وفينسيوس جونيور.

أوراق برشلونة

يخوض برشلونة مواجهة الريال متطلعاً لتحقيق الفوز الذي يعيد إليه الثقة مع المدرب تشافي هيرنانديز بعد فاصل من الهزائم في الكلاسيكو على يد الفريق الملكي.

وأكد تشافي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن فريقه سيلعب من أجل الفوز ولكنه سيواجه أفضل فريق حالياً في إسبانيا وهو ما يجعل برشلونة بحاجة للتركيز الشديد من أجل حصد الانتصار.

وأشار إلى نتيجة مباراة الكلاسيكو دائماً خارج التوقعات مهما كانت الظروف فالأهم واقع اللقاء نفسه وليس ما قبل المباراة.

ومن المرجح أن يعتمد برشلونة على تشكيلة تضم حارس المرمى مارك تير شتيغن وأمامه رباعي خط الدفاع جيرارد بيكيه وإيريك غارسيا وداني ألفيس وجوردي ألبا.

ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس ونيكولاس غونزاليس وبيدري مع ثلاثي الهجوم عبد الصمد الزلزولي وممفيس ديباي وأنسو فاتي أو عثمان ديمبلي.

وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن مواجهات الكلاسيكو دائماً صعبة وخارج أي حسابات أو توقعات، مؤكداً أن برشلونة في مرحلة انتقالية مع مدربه تشافي ومن المهم له تحقيق الفوز بالكلاسيكو.

وأشار إلى أن ريال مدريد الأكثر جاهزية حالياً ولديه قدرات هجومية وخاصة مع وجود بنزيما الذي يعيش حالة فنية رائعة ولكن في مثل هذه المباريات تبقى الحسابات معقدة ووفقاً لحالة الفريقين في يوم المباراة.