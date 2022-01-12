تقرير: إصابة كييزا تعيد يوفنتوس للتفاوض لضم ديباي.. وديمبلي يرفض الرحيل عن برشلونة في يناير

ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن فريق يوفنتوس قد يعود للمفاوضات مع برشلونة لضم الهولندي ممفيس ديباي من برشلونة كبديل للمهاجم الإيطالي فيدريكو كييزا، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي ويغيب لنهاية الموسم.

وأكدت الصحيفة أن يوفنتوس يعتبر ممفيس ديباي البديل المثالي لكييزا لكونه لاعبا متعدد المراكز في الهجوم وبسبب وضعه في برشلونة، إثر التعاقد مع فيران توريس وعودة أنسو فاتي من الإصابة.

وبحسب الصحفي الإيطالي الخبير في سوق الانتقالات، جيانلوكا دي مارزيو، فإن فريق يوفنتوس يرغب في التعاقد مع الدولي الهولندي ممفيس ديباي معارا حتى نهاية الموسم وأن يبقي الباب مفتوحا للمفاوضات مع برشلونة.

وكان برشلونة يأمل في استغلال رغبة يوفنتوس في ضم ممفيس ديباي لإجراء صفقة تبادلية تنقل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لبرشلونة وتنفيذ رغبة المدرب تشافي هيرنانديز في الحصول على مهاجم هداف، لكن ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، رفض رحيل اللاعب وأخبره مباشرة بقراره بعد العودة من عطلة أعياد الميلاد.

وفي ظل إصابة كييزا وغيابه لنهاية الموسم، أصبح يوفنتوس مضطرا لدخول سوق الانتقالات بحثا عن بديل، فيما يبحث ممفيس ديباي عن طريقة للرحيل بعدما فقد قيمته في برشلونة منذ رحيل مواطنه المدرب رونالد كومان الذي كان وراء قدومه لإسبانيا في صفقة انتقال حر إثر نهاية عقده مع أولمبيك ليون.

مفاوضات ديمبلي

من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة أن وكيل أعمال الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي أكد أن موكله لن يرحل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية ويفضل البقاء في برشلونة حتى نهاية عقده الصيف المقبل.

وأكد الوكيل أن عثمان ديمبلي لم يغلق ملف تجديد عقده مع برشلونة، بشرط الموافقة على شروطه المالية، لكن الإدارة لا تفكر في بذل مجهود إضافي وتقديم عرض جديد وتنتظر قرارا نهائيا من ممثلي النجم الفرنسي هذا الأسبوع لحسم مستقبله.

وأكد وكيل عثمان ديمبلي أن وجهة الجناح الفرنسي حال الفشل في تجديد عقده مع برشلونة ستكون أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر.

وكان وكيل أعمال ديمبلي قد طالب برشلونة براتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو و15 مليون يورو عمولة و30 مليون يورو منحة تجديد عقد، وهي المطالب التي رفضتها الإدارة.

وأكدت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن ما يتردد عن رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع اللاعب الفرنسي، ليس صحيحا، وأن النادي الباريسي ليس ضمن الذين يرغبون في ضم ديمبلي خلال الصيف.

الصحيفة الفرنسية أكدت أن تشيلسي يرغب في ضم اللاعب بالفعل، خاصة أن توخيل، المدير الفني للبلوز، يعرف عثمان جيدا منذ أن كانا في بروسيا دورتموند سويا.