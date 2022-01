رسميا.. برشلونة يجدد عقد صامويل أومتيتي حتى 2026

أعلن نادي برشلونة رسميا تجديد تعاقده مع الفرنسي صامويل أومتيتي حتى عام 2026، رغم التقارير التي أشارت إلى محاولة النادي للتخلص من اللاعب طوال الفترة الماضية.

وقال النادي في بيان رسمي، يوم الاثنين ”برشلونة وأومتيتي توصلا إلى اتفاق لتمديد عقد الأخير حتى الـ30 من يونيو 2026، حيث قام المدافع الفرنسي بتخفيض جزء من الراتب الذي كان من المقرر أن يتقاضاه في فترة العام ونصف العام المتبقية من عقده“.

FC Barcelona and @samumtiti have reached an agreement to extend the latter’s contract until 30 June 2026. The French defender is reducing a part of the salary that he was due to receive in the year and a half remaining on his contract.

