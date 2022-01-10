مدرب فياريال ينتقد بيكيه بشأن تغريدته ضد حكم مباراة فالنسيا وريال مدريد.. ومدافع برشلونة يرد

انتقد الإسباني أوناي إيمري، مدرب فياريال، تدخل جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقاده لحكم مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، في المباراة التي أقيمت السبت، وفاز بها الميرنغي (4-1).

وطالب إيمري بيكيه بعدم خداع الناس وأن يكون صادقا، لكن قائد برشلونة بدوره رد عليه ليثير الجدل مجددا.

وقال أوناي إيمري بعد تعادل فريقه فياريال أمام أتلتيكو مدريد (2-2): ”بيكيه يعلق على حساب فالنسيا في تويتر عندما كتبوا أن السرقة في مدريد تتكرر ونسي أنه قبل أسابيع كانت لنا ضربة جزاء حين لمس هو نفسه الكرة بيده وخرج ليقول إنها ليست ضربة جزاء. كان يجب عليه أن يكون صادقا ولا يخدع الناس“.

وأضاف مدرب فياريال: ”تلك العقوبة لم تصدر من حكم الفيديو المساعد. لقد كانت رهيبة. وفوق ذلك كتب أشياء لخداع الناس، يجب أن نكون صادقين أو مخلصين للحكام وحكام تقنية الفيديو المساعد ولكرة القدم“.

ولم يتأخر مدافع برشلونة المثير للجدل عن الرد، وكتبت عبر صفحته على ”تويتر“ ردا على أوناي إيمري: ”هذا الشخص الذي ما زال بعد 3 سنوات يشكو من التحكيم خلال لقاء 6-1، تجاوز الأمر أوناي“.

💣 Emery ATIZA a Piqué por sus tweets: 💥 "Lo que tiene que hacer Piqué es ser es sincero y no engañar a la gente" 💥 "El penalti de Piqué sí que fue claro y no se pitó" 📺 #DirectoGol pic.twitter.com/g9XkXciffp — Directo Gol (@DirectoGol) January 9, 2022

وذكر جيرارد بيكيه، مدرب فياريال بريمونتادا برشلونة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حين كان إيمري مدربا لباريس سان جيرمان وبعد فوزه ذهابا 4-0 خسر في كامب نو 6-1، في لقاء شهد الكثير من الجدل بشأن التحكيم.

وكان حساب فالنسيا على تويتر قد كتب إثر إعلان الحكم هيرنانديز هيرناديز لضربة جزاء لصالح ريال مدريد بعد إسقاط البرازيلي كاسيميرو: ”السرقات في مدريد شيء متكرر كما في مسلسل لا كاسا دي بابل“. وعلق مدافع برشلونة على التغريدة وكتب: ”لا تقل ذلك بصوت مرتفع لأنهم سوف يعاقبونك“.

ويتناول المسلسل الإسباني المذكور قصة تنظيم عصابي يحاول سرقة ”بنك إسبانيا المركزي“ في مدريد.

وكان أوناي إيمري قد احتج أيضا على تحكيم لقاء فريقه فياريال أمام أتلتيكو مدريد وعلق على رفض هدف الفوز لباريخو، قائلا: ”أعتقد أننا استحقينا الفوز، أحترم قرار إلغاء هدف باريخو لكن من وجهة نظري كان هدفا صحيحا“.

يذكر أنه سجل الأهداف لريال مدريد، كريم بنزيما هدفين، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 43، والثاني في الدقيقة الـ 88، وفينيسيوس هدفين في الدقيقتين الـ 52 و61، بينما أحرز جيديس لفالنسيا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 76.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 49 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 28 نقطة في المركز التاسع.