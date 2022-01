ترتيب الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يتعادل أمام أولمبيك ليون ويتمسك بالصدارة

هز تيلو كيرر الشباك ليمنح باريس سان جيرمان التعادل 1-1 مع مضيفه أولمبيك ليون اليوم الأحد إذ أتت تغييرات المدرب ماوريسيو بوكيتينو في الشوط الثاني ثمارها ليعزز الفريق صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفارق 11 نقطة.

وشارك كيرر في الدقيقة 69 وبعد ذلك بثماني دقائق أدرك التعادل بعد تمريرة من البديل الآخر إدوار ميشو ليرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 47 نقطة من 20 مباراة.

وبقي ليون، الذي افتتح التسجيل في وقت مبكر عبر لوكاس باكيتا، في المركز 11 وله 25 نقطة.

🔚⚽️ End of the match in Lyon with a tied score! #𝗢𝗟𝗣𝗦𝗚@OL_English 1️⃣-1️⃣ @PSG_English

⚽️ @KehrerThilo 76' pic.twitter.com/aeo2VorMF9

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 9, 2022