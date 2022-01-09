ترتيب الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يتعادل أمام أولمبيك ليون ويتمسك بالصدارة

هز تيلو كيرر الشباك ليمنح باريس سان جيرمان التعادل 1-1 مع مضيفه أولمبيك ليون اليوم الأحد إذ أتت تغييرات المدرب ماوريسيو بوكيتينو في الشوط الثاني ثمارها ليعزز الفريق صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفارق 11 نقطة.

وشارك كيرر في الدقيقة 69 وبعد ذلك بثماني دقائق أدرك التعادل بعد تمريرة من البديل الآخر إدوار ميشو ليرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 47 نقطة من 20 مباراة.

وبقي ليون، الذي افتتح التسجيل في وقت مبكر عبر لوكاس باكيتا، في المركز 11 وله 25 نقطة.

وفي وقت سابق، استعاد نيس المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد انتصاره 3-0 على مضيفه بريست اليوم الأحد، رغم طرد لاعبه مورغان شنايدرلين في الشوط الأول بسبب تدخل عنيف.

ومنح كاسبر دولبرغ التقدم لنيس قبل طرد شنايدرلين في الدقيقة 20 وأضاف آندي ديلور وأمين غويري هدفين قرب نهاية الشوط الثاني.

ويملك نيس 36 نقطة من 20 مباراة ويتأخر بـ11 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر.

وتوقف رصيد بريست عند 25 نقطة في المركز 12.

وهز دولبرغ الشباك مبكراً بعد تمريرة من جاستن كلويفرت ليحرز هدفه الخامس هذا الموسم.

وطُرد شنايدرلين بعد تدخل عنيف على كريستوف إرل.

وسيطر بريست على المباراة وأنقذ فالتر بنيتز حارس نيس العديد من الفرص قبل أن يحسم فريق المدرب كريستوف جالتييه الفوز.

ومن هجمة مرتدة في الدقيقة 79 سجل ديلور الهدف الثاني بعد تمريرة من غويري الذي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة مذهلة.