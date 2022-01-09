فالنسيا يتهم ريال مدريد بالسرقة بعد ركلة جزاء كاسيميرو.. وبيكيه يتدخل في الجدل

أثارت ضربة الجزاء التي أعلنها الحكم هيرنانديز هيرنانديز لصالح ريال مدريد في لقائه ضد فالنسيا بعد إسقاط مدافع الأخير للبرازيلي كاسيميرو الجدل، وأدت لتدخل المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، قائد برشلونة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحقق ريال مدريد الفوز على فالنسيا، بنتيجة (4-1)، مساء السبت، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الليغا.

وسجل رباعية ريال مدريد، كريم بنزيما ”هدفين“ في الدقيقتين الـ (43 من ركلة جزاء و88)، وفينيسيوس هدفين في الدقيقتين الـ 52 و61، بينما سجل جيديس لفالنسيا في الدقيقة الـ 76.

Como cojones pueden pitar penalti ahí, si es Casemiro el que toca al jugador del @valenciacf ?? 🤔 pic.twitter.com/wRCMpoKK9q — Tercer Anillo De La Bombonera. (Moisés) (@Moises1981SFC) January 8, 2022

وكتب فالنسيا عبر صفحته على ”تويتر“: ”السرقات في مدريد شيء متكرر كما يفعل مسلسل (لا كاسا دي بابل)“، في إشارة للمسلسل الإسباني الذي اشتهر بتنفيذ سرقة بيت المال الإسباني وحظي بمشاهدات واسعة عالميا.

ولم يتأخر تدخل المدافع جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة، في الجدل بشأن التحكيم ورد على التغريدة، وكتب: ”لا تقل ذلك بصوت مرتفع لأنهم سوف يعاقبونك“.

No lo digáis muy alto que os van a sancionar. 🤫 https://t.co/OrfQ75IUL2 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 8, 2022

وكتبت صحيفة ”سبورت“ في صفحتها الأولى عن اللقاء ”فضيحة في ملعب سانتياغو بيرنابيو“، في إشارة لضربة الجزاء التي حصل منها ريال مدريد على الهدف الأول واعتبرتها دفعة من الحكم أثرت على اللقاء.

✴️✴️ ملخص وأهداف مباراة #ريال_مَدريد_فالنسياً الرائعة وتألق كريم بنزيما و فينيسيوس جونيور 🔥#ريال_مدريد_فالينسيا pic.twitter.com/E67zoI8m2O — إرم سبورت (@EremSports) January 9, 2022

واعتبر الحكم الإسباني السابق إينورالدي غوانزليس، خبير التحكيم لدى صحيفة ”آس“، أن الحكم هيرنانديز هيرنانديز كان محقا في منح ضربة جزاء للبرازيلي كاسيميرو أمام فالنسيا، وأوضح: ”إنها ضربة جزاء في الداخل.. أصاب رجله وهو يراوغ. وتقنية حكم الفيديو أوضحت أن هناك تلامسا“.

وردت صحيفة ”ماركا“ بقوة على تغريدة فالنسيا والمدافع جيرارد بيكيه، مذكرة أن ريال مدريد حصل في الدوري الإسباني على 3 ضربات جزاء فقط في 13 شهرا، وهو من أقل الأندية حصولا على ركلات جزاء.

وردت الصحيفة على مدافع برشلونة بتذكيره أن الفارق بين ريال مدريد ”المتصدر“ وبرشلونة هو 17 نقطة، وأن كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور هما أفضل ثنائي في الدوري الإسباني، حيث سجلا 29 هدفا، وأن برشلونة بأكمله سجل 30 هدفا.

وأكدت ”ماركا“ أن فالنسيا وبيكيه واصلا التحريض ضد ريال مدريد، رغم كون تقنية حكم الفيديو أقرت قرار الحكم بضربة جزاء إثر إسقاط البرازيلي كاسيميرو داخل مربع العمليات.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 89 نقطة ليتبعد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني وبفارق 8 نقاط عن أشبلية وصيف الليغا، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 28 نقطة في المركز التاسع.