ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يتعثر أمام غرناطة بالتعادل الإيجابي

فرط فريق برشلونة في تقدمه وتعادل مع مضيفه غرناطة 1 – 1 خلال المباراة التي جمعتهما، يوم السبت، في الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا فوز ليفانتي على مايوركا 2 – صفر كما فاز ريال سوسيداد على سلتا فيغو 1 – صفر.

وتقدم برشلونة بهدف سجله لوك دي يونغ في الدقيقة 57، وتعادل أنتونيو بويرتاس في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة طرد بابلو مارتن باييز ”غافي“ في الدقيقة 79 بعد حصوله على إنذارين.

ورفع برشلونة رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد غرناطة عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز ليفانتي على مايوركا 2 – صفر.

وسجل هدفي ليفانتي روبرتو سولدادو في الدقيقة 47، وخوسي لويس موراليس في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأنهى ليفانتي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد خوسيه كامبانيا في الدقيقة 82.

ورفع ليفانتي رصيده إلى 11 نقطة في المركز العشرين الأخير، وتوقف رصيد مايوركا عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز ريال سوسيداد على سلتا فيجو بهدف نظيف سجله ميكيل أويارزابال في الدقيقة 13.

ورفع سوسيداد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد سلتا فيجو عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.