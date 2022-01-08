مطالبًا بالمزيد من الاحترام.. بيكيه ينشر تفاصيل راتبه مع برشلونة

نشر مدافع فريق برشلونة جيرارد بيكيه تفاصيل الراتب الذي يتقاضاه من النادي الكتالوني، وذلك رداً على صحفي إسباني بارز أدعى أنه وزملاءه في الفريق يتقاضون رواتب عالية من النادي المتعثر مالياً.

ونشر بيكيه، عبر حسابه على تويتر، صورة تفيد بتقاضيه مليونين و328 ألفا و884.39 يورو، في 30 ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما يمثل النصف الثاني من راتبه.

وفي تعليقه على الصورة المنشورة، طالب بيكيه بقليل من الاحترام.

Personatges com aquest cobrant d’una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre. Respecta’t una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 7, 2022

وكان الصحفي لويس كانوت ذكر، عبر قناة تي.في 3 التلفزيونية، أن بيكيه، وبوسكيتس، وجوردي ألبا، وصامويل أومتيتي، يتقاضون المزيد من الأموال، دون ذكر مصدر.

ورفض برشلونة التصريحات ووصفها بأنها ”خاطئة وليست واقعية“، مضيفاً أن بعض اللاعبين الواردة أسماؤهم مرتبطون بعقود متغيرة، ولا يمكنهم بلوغ الأرقام التي ذكرها كانوت.

ويعاني برشلونة من ديون تزيد على 1.3 مليار يورو، وخسر جهود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، لعدم إمكانية التجديد معه.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة، اليوم السبت، مع غرناطة في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني، ثم مع ريال مدريد يوم 12 يناير، في مباراة الكلاسيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية.

والفائز في مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يلعب نهائي كأس السوبر الإسباني مع الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، حيث تقام المباراة النهائية يوم 16 يناير.

برشلونة يمتلك 31 نقطة من 19 مباراة، وارتقى إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الليغا، ويتأخر بـ15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الذي لعب 20 مباراة.