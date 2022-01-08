توابع كورونا تحرم باريس سان جيرمان من ميسي أمام ليون

أعلن نادي باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي سيغيب عن مباراته المقبلة في الدوري المحلي أمام أولمبيك ليون في ملعب الأخير غدا الأحد، بينما يستمر تعافيه من فيروس كورونا.

وعاد لاعب منتخب الأرجنتين إلى العاصمة الفرنسية قادما من بلاده، بعد ثبوت إصابته بالفيروس سريع العدوى والانتشار، لكن لم يسمح له بالعودة للعب.

وقال سان جيرمان في بيان: ”سيواصل ليونيل ميسي الخضوع لإجراءات البروتوكول الشخصي الخاص بالإصابة بكوفيد-19 خلال الأيام المقبلة“.

وخلال العطلة الشتوية للدوري الفرنسي أصيب عدة لاعبين بكورونا إلى جانب ميسي.

وأضاف النادي الفرنسي أن لاعبيه أنخيل دي ماريا ويوليان دراكسلر ودانيلو بيريرا وجيانلويجي دوناروما ولافين كورزاوا يخضعون للعزل الصحي حتى الآن، بعد ثبوت إصابتهم بالعدوى.

ليونيل #ميسي لن يلعب يوم الأحد ضد ليون

تغيب عن تدريبات صباح اليوم السبت وأفاد باريس سان جيرمان أن الأرجنتيني سيواصل بروتوكول التعافي الفردي بعد إصابته بكورونا#إرم_سبورت #ميسى pic.twitter.com/XnMOhA3hcr — إرم سبورت (@EremSports) January 8, 2022

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان في مؤتمر صحفي اليوم السبت ”من الصعب دوما اختيار التشكيلة المناسبة للفريق.. بسبب كوفيد-19“.

وينفرد سان جيرمان بصدارة الترتيب في الدوري الأضواء الفرنسي برصيد 46 نقطة من 19 مباراة متفوقا بفارق تسع نقاط على أولمبيك مرسيليا أقرب الملاحقين الذي لعب 20 مباراة.

وسيحرم سان جيرمان من دعم مشجعيه الذين منعوا من السفر إلى ليون بسبب مخاوف من حدوث اشتباكات بين مشجعي الفريقين.

وجاء في قرار المنع الذي أصدرته وزارة الداخلية إن تواجد مشجعي سان جيرمان في مباريات خارج ملعب فريقهم ”عادة ما يخل بالنظام العام“.