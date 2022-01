أقيمت اليوم الجمعة قرعة منافسات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا للموسم 2021/2022.

وأسفرت القرعة عن مواجهة بين برشلونة بطل النسخة الأخيرة مع أتلتيك بلباو ثاني أكثر ناد فوزا بالبطولة، في حين من المقرر أن يلعب ريال مدريد مع إلتشي.

وفيما يلي نتائج قرعة دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا:

أتلتيكو بالياريس VS فالنسيا.

جيرونا VS رايو فاييكانو.

سبورتينغ خيخون VS قادش.

إلتشي VS ريال مدريد.

ريال سوسيداد VS أتليتكو مدريد.

ريال بيتيس VS إشبيلية.

أتلتيك بلباو VS برشلونة.

ريال مايوركا VS إسبانيول.

وتقام مباراة برشلونة مع أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس، في حين تلعب مباراة ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد على ملعب أنويتا، وتقام مباراة ريال مدريد مع إلتشي على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، أما ديربي إشبيلية وريال بيتيس فتقام على ملعب بينتو فيامارين.

وضمن الـ16 فريقا يوجد 13 فريقا من دوري الدرجة الأولى، وفريقان من دوري الدرجة الثانية، وفريق من دوري الدرجة الثالثة.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مع إلتشي مرتين في أقل من 10 أيام، حيث يتواجهان في الكأس والدوري، بينما من المقرر أن يلعب برشلونة مع أتلتيك بلباو مجددا في 27 فبراير.

ويتقابل برشلونة مع أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا للموسم الثالث على التوالي، حيث تفوق بلباو على برشلونة في ربع نهائي 2020، وفاز برشلونة 4/0 في نهائي النسخة الأخيرة.

وفاز نادي برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي بعد تفوقه في المباراة النهائية بنتيجة 4/0 على أتلتيك بلباو.

وبرشلونة أكثر ناد تتويجا بلقب كأس ملك إسبانيا برصيد 31 لقبا، مقابل 23 لقبا لأتلتيك بلباو، و19 لريال مدريد، مقابل 10 ألقاب لأتلتيكو مدريد، و8 لفالنسيا.

ونال ريال سرقسطة اللقب 6 مرات، مقابل 5 ألقاب لإشبيلية، و4 لكل من إسبانيول وريال يونيون، و3 ألقاب لريال سوسييداد، ولقبين لكل من ريال بيتيس وديبورتيفو لاكورونا، ولقبا لكل من ريال مايوركا وأريناس دي جيتسكو وفيزكايا بلباو.

وفي آخر 10 نسخ من كأس ملك إسبانيا فاز برشلونة باللقب 6 مرات، علما أنه صعد للمباراة النهائية 8 مرات، إذ خسر اللقب في نسختي 2014 و2019.